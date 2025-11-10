大好きな人のお腹の上に乗ってうれしいはずなのに不機嫌な猫ちゃん…。ツンデレと乙女心を体現した猫ちゃんが注目を集めています。話題の動画の再生回数は60万回を超え「上に乗っていたいけど放してほしいんだ笑」「タケコプターのようなイカ耳」「猫あるあるですねw」といったコメントが集まっています。

【動画：大好きなお兄ちゃんの上に乗った猫→そっと体を捕まえられると…『愛おしすぎる反応』】

イカ耳で不満アピール

Instagramアカウント「riririuta」に投稿されたのは、イカ耳になって怒る猫ちゃんの様子。大好きな三男さんのお腹の上に乗っているのは小町ちゃんです。しかし、小町ちゃんは耳を伏せて「イカ耳」になり、見るからにご機嫌斜め。三男さんにそっと体を捕まえられている小町ちゃん、実は自分から三男さんに乗るのはいいのですが、人間のペースで扱われるのは許せないのだそう。

不機嫌でも「爪は出さない」

イカ耳になるだけじゃなく「うー」と鳴いたり、三男さんに前足を伸ばしたりして、不機嫌をアピールしている小町ちゃん。大好きな三男さんなので、爪は出していないそうです。以前は顔に噛みつくこともあったそうですが、最近は噛みつかなくなり、手は甘噛みできるようになったのだそう。

葛藤の末に脱出

自分のペースを乱されてご機嫌斜めの小町ちゃんですが、猫としてのプライドがあるのか、この状況から逃げるのは嫌だと思っているようです。体はやさしく持たれているだけなので「逃げられるよ」と三男さんに言われるも「三男さんが私を下ろしなさい！」と目で訴えていたのだそう。この意地っ張りな様子がまた愛おしいと反響を呼んでいます。

その後、プライドよりも我慢の限界がきたのか、三男さんから脱出したそうです。猫らしい意地っぱりなツンデレと、優しさの葛藤が愛おしい小町ちゃんでした。

投稿には「お兄ちゃんは大好きだけど自分の言う通りにして！って怒っているのね！なんかカワイイ」「めっちゃイカ耳！鳴き声可愛いけど目つき！」「可愛いですね！イチャイチャしていて」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「riririuta」では、小町ちゃん、先輩猫のしんじくん、飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「riririuta」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。