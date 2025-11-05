カワダ、サンリオキャラクターズの限定スペシャルグッズが抽選で当たる「nanoblock / n-fig ときめきキャンペーン」開催
【nanoblock / n-fig ときめきキャンペーン】 開催期間：11月1日～12月31日
カワダはブロック玩具「ナノブロック」において、「nanoblock / n-fig ときめきキャンペーン」を12月31日まで開催している。
「nanoblock / n-fig ときめきキャンペーン」の対象は「サンリオキャラクターズ」をモチーフとした「nanoblock」と「n-fig」。関連商品を1,500円以上購入したレシートや納品書で応募すると、ここでしか手に入らないサンリオキャラクターズの限定スペシャルグッズが、抽選で合計400名に当たる。
応募は特設ページより可能となっている。
□キャンペーン応募ページ
A賞：『n-figハローキティ(ラブリーパール)』×200名【ハローキティ(ラブリーパール)】
ナノブロックがそのままキュートなキーホルダーになった“n-fig”
B賞：『サンリオキャラクターズ スウィートリボンバッグ』×200名【サンリオキャラクターズ スウィートリボンバッグ】
ときめきいっぱいのエコバッグは、しまうとキティちゃんのリボンになる
(C)2025 SANRIO CO.， LTD. TOKYO， JAPAN（L）