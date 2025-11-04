いちばん使えるアウターは？ スタイリストに聞いた「最も長く着回せる」選び方





コートの中にも着られる「便利な薄軽アウター」

服を身飽きているとも言えるスタイリストたち。彼女たちが重視するのは、コートよりも「コートの中」。トップス風にも着られて、アウターとしても使える。そんな使いみちも多い「薄軽アウター」をご紹介。





（STYLIST MEMBERS）

渡邉恵子さん／大人のリラックススタイルにつながる、上質な素材や色みを重視。 樋口かほりさん／ベーシックなアイテムをベースに、流行にとらわれず新しさを生み出す着方や組み合わせに、業界内にもファンが多数。 岩田槙子さん／モードとコンサバを融合した、無難にならないキレイめスタイルで人気。







タンク＋デニムの上にざっくりはおりたい

グレーカーディガン／HARUNOBUMURATA（ザ・ウォール ショールーム） 「包まれるかのようなやわらかなモヘアがとにかく着ていて気持ちいい。アンニュイな雰囲気が加わります」（渡邉さん）







白シャツにもとり入れたいレザーの質感

オフ白レザーシャツジャケット／HER. 「これから先、羽織りとしても重宝する厚みのあるオーバーサイズ。レザーに苦手意識がある人も、白シャツのような感覚ならとり入れやすいと思います。真っ白ではなくベージュに近いクリーミイな色で合わせやすい」（樋口さん）







コートのようなワンピース

カシュクールワンピース／TSURU By MARIKO OIKAWA 「潔く上品に着たい、アウター並みに重厚感のある風合いで、1枚で着るのはもちろんのこと、アウターとしても大いに活躍。すそまでボタンがついていて、前開きでも安心です」（岩田さん）







（アウターのプライスなど詳細へ）

≫【全14着の一覧へ】 お題は「最も使えるアウター」スタイリストが買った 「コートの中にも着られる」 名品