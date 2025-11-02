「捕まえた！」逃げ出したペットの“飼いカンガルー”おとなしく帰宅　「アゴくい作戦」で“暴れん坊ワニ”の大捕物も　コロラド州・フロリダ州

アメリカ・コロラド州の住宅街で、カンガルーが確保される様子が撮影された。

住宅街で“飼いカンガルー”確保

アメリカ・コロラド州の住宅街で5月27日に撮影されたのは、カンガルーの姿だった。

激しいパンチやキックを繰り出すイメージもあるカンガルーだが、暴れることなく穏やかに確保された。

なぜ、こんなにおとなしかったのか。

実はコロラド州では、カンガルーをペットとして飼うことが認められていて、今回逃げ出したのは、飼い犬ならぬ“飼いカンガルー”だったという。

アパートで“暴れワニ”を捕獲

一方、フロリダ州のアパートで21日、ペットにはできない「暴れん坊」の姿がカメラにとらえられていた。

しっぽをつかまれ引きずり出されたのは、「ワニ」だった。

棒でツンツンと突かれ、威嚇する様子も見られた。

ワニは馬乗りになってアゴを押さえる捕獲方法もあるが、今回は棒でアゴを持ち上げる“アゴくい”の方法で捕獲を試みていた。

しかし、ワニは「イヤ！」と言わんばかりに拒否する。

もう一度“アゴくい”をすると、今度はおとなしくなった。

捕獲隊員がそっと手を近づけて口をふさぐことに成功した。

その後、ワニはテープでグルグル巻きにされ、近くの湖に返された。

（「イット！」 10月28日放送より）