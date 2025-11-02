[11.1 ラ・リーガ第11節](アノエタ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 14 久保建英

FW 15 ウマル・サディク

監督

セルヒオ・フランシスコ

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 1 ウナイ・シモン

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 8 オイアン・サンセト

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 18 ミケル・ハウレギサル

MF 23 ロベルト・ナバーロ

FW 11 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 27 アレックス・パディージャ

DF 4 アイトール・パレデス

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 19 アダマ・ボイロ

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 30 アレハンドロ・レゴ

MF 44 Selton Sánchez

FW 10 ニコラス・ウィリアムス

FW 22 ニコ・セラーノ

FW 25 ウルコ・イゼタ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります