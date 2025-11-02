ソシエダvsビルバオ スタメン発表
[11.1 ラ・リーガ第11節](アノエタ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 14 久保建英
FW 15 ウマル・サディク
監督
セルヒオ・フランシスコ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 23 ロベルト・ナバーロ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 4 アイトール・パレデス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
MF 44 Selton Sánchez
FW 10 ニコラス・ウィリアムス
FW 22 ニコ・セラーノ
FW 25 ウルコ・イゼタ
監督
エルネスト・バルベルデ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 14 久保建英
FW 15 ウマル・サディク
監督
セルヒオ・フランシスコ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 23 ロベルト・ナバーロ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 4 アイトール・パレデス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
MF 44 Selton Sánchez
FW 10 ニコラス・ウィリアムス
FW 22 ニコ・セラーノ
FW 25 ウルコ・イゼタ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります