上原亜衣が明かすセクシー業界のナイショ話、現役時代“最後の相手”に課せられたミッション、NGほぼなしの彼女が唯一つらかった企画は？

レジェンドセクシー女優だった上原亜衣がインタビューで赤裸々ぶっちゃけ話！ 今だから話せるセクシー業界のナイショ話を根掘り葉掘り聞いちゃいました。NGがほぼなかった彼女が「怖かった」と語る企画の内容とは――。 （前後編の後編）

【画像】現役時代のことを楽しそうに身振り手振りを加えて話す上原亜衣

セクシー女優時代は撮影現場から病院に搬送されることも

セクシー女優として抜群の知名度があった上原亜衣。男性ファンのみならず、同性からも愛されていた。彼女に憧れてセクシー女優も志す女性も少なくないが、なぜ彼女はここまで有名になったのか。





「私ってネットのおもちゃにされがちなんですよ！（笑）。（顔が）フシギダネに似ているとか、ティガレックスに似ているとかで定期的にバズるんです。おかげでセクシービデオを見ない層の方にも知っていただけたと思います。あとは、私は企画単体女優といって月に何本でも出れる契約だったから、他の女優さんよりも人目に触れる機会が単純に多かったのもあると思います」現役時代、1番忙しい時は月に25日がセクシービデオの撮影、他にグラビア撮影やイベントをこなし、休みが1日だけだった月もあったそうだ。「毎日レッドブルを4本とか飲んで、30分の休憩すらも寝かせてもらっていました。気力はあるけど、体力が限界を迎えて、扁桃腺が腫れて高熱が出たことが何回もあって。撮影現場から病院に搬送されて、1日入院して点滴をして、翌日そのまま別の撮影現場に行ったこともありましたね。20代前半だったから出来たけど、今なら絶対に無理だと思います（笑）」多忙すぎた現役時代を振り返りつつ、「忙しすぎたから良かったこともある」のだとか。「ありがたいことに単体女優(１つのビデオメーカーと専属契約を結ぶ女優)へのお誘いもありました。ただ単体女優になると、１つのメーカーから月1本ぐらいしかセクシービデオが出せない。その分高額なギャラだったりもするのですが、専属契約なので、そのメーカーでしか出演はできないんです。そうすると、今まで一緒に仕事をしてきたスタッフさんと撮影をすることができなくなっちゃう。それに単体女優だと、撮影が1日で他の撮影やイベントがあっても月に仕事の日は3日とか4日ぐらい。20日以上も何も予定がない日が続いたら、暇を持て余しちゃうから、大金を手にしたら遊び歩いちゃってたかも…。私は18歳でデビューして、お酒も遊びも知らず、休みもないまま働いていたのでお金は貯まる一方でした。その面ではよかったと感じています」

当時を振り返り、1000本以上の作品に出演した彼女が最も印象に残っている作品について聞くと、迷わず「引退作品です！」と答えた。



「最後の作品は、好きな監督10人、仲の良いセクシー女優10人、男優100人、スタッフ100人を超える総勢300人以上で制作した超大作。これも私が企画単体女優だからできたことだと思います。応募によって集まった100人の素人男性と追いかけっこをして、捕まったら…という内容でした。撮影日が12月30日というド年末だったのですが、私の引退作品のために、こんなに多くの人が集まってくれたこともすごく嬉しかったです」



その引退作品は3日間にわたって6本撮影された。応募してきた、マラソンが趣味だという男性ファンは「2日間100kmマラソンを完走すれば上原亜衣に会える」という特別な条件が与えられ、それを実践した。後に『青春100キロ』 というタイトルで映画化もされている。



「私のために100kmも走って会いにきてくれたことにすごく感動して、自然と涙があふれました。この彼が私の女優時代、最後の相手。今は業界のルールが変わって、ファンの人が男優として撮影に参加することは難しいし、そういった点でもこういう作品はもう作れないだろうなと」

「気持ちが先に“普通の女の子”に戻っちゃった」

あまりの多忙さに病院送りになっても「気力はありました」と話すが、引退を決めたあとから「身体に異変を感じた」こともあった。



「今だから話せる内容ですが、現役時代いくら激務でも全く下の方が痛くなることがなかったのに、引退が決まった1か月前から、撮影中に痛くなるようになっちゃったんです。引退作の撮影も、痛くて痛くて撮影を何回か中断してしまいました。引退を決めて、気持ちが先に“普通の女の子”に戻っちゃったんだなって……」



それまではどんなハードな内容の撮影があっても「寝れば忘れるんですよね！」と明かした上原さん。そんな彼女でも現役時代に唯一つらかった撮影があったという。



「アフリカでの撮影だったんですが、男優はあちらの国のプロの方で、それは全然問題なかったんです。でも、私、動物が苦手で……。撮影場所はもちろん泊まる場所もキャンプ場のテントみたいなところで、外に一歩出たらサイとかカバがいるんですよ（苦笑）。

移動中のタクシーも動物と並走のような状態で『目を合わせちゃだめ！』なんて言われて…すごく怖かったです（笑）」

「ほとんどNGなし」の最強セクシー女優だった彼女でも、野生動物には慄（おのの）いたと語る。それでもしっかりと務め上げた上原さん。セクシービデオには男優の存在も欠かせないが、世に数々の作品を送り出した彼女が「すごい！」と思うセクシー男優はいるのだろうか。



「やっぱりしみけんさんですね！ しみけんさんはデビューした当初から、いろいろなメーカーさんに私のことをおすすめしてくれた恩人です。もちろん撮影でもベテランでいながらすごく優しいので、ハードな内容の撮影の時でも『しみけんさんなら何があっても受け止めてくれるな』っていう安心感がありました。いろんな意味で（笑）」



楽しげに語る上原さんに、「では女優さんでは誰が凄いですか？」と聞くと…。



「売れている女優さんのほとんどが意識が高く、尊敬する部分がたくさんありました。中でも波多野結衣ちゃんや大槻ひびきちゃんは凄いなって尊敬しています。…ただセクシー女優の子たちと仲良くなったのって、引退してからなんです。とにかく忙しかったから誰とも遊ぶ暇がなかったんですよね」

セクシー女優の仕事は「オススメは出来ないかな…」

彼女にはいまだにセクシー女優への復帰を望む声はあるが、少し考えたあと「うーん、セクシー女優としての復活はないですね」と話す。



「インフルエンサーやタレントとして表に出る仕事は続けていきますが、セクシービデオに出ることはもうないかなぁ。やっぱりもうやりきったっていうのと、あんなに豪華な引退作品出してもらったから、あれ以上の作品をもう出せないっていうのもありますね」



上原さんに憧れてセクシー女優を目指す人もいるが、意外なことに彼女自身は「私はこの仕事をオススメしません」とキッパリ言う。



「裸を全世界に見せる仕事なので、大金を得る以上にリスクが大きい。彼氏や友人と縁が切れてしまったり、結婚や就職の足かせになるかもしれない。未だに『セクシー女優だ』って街で指をさされることもありますし。



キラキラして見えるのは何万分の１の本当に限られた存在で、デビューしてもすぐに消えていく子の方が断然多い世界。なのでオススメはできないかな……」



月に25日がセクシービデオの撮影だったという壮絶なスケジュール、100km走ってきたファンとの思い出、そして引退後の厳しい現実。上原亜衣が語る“セクシー女優時代のトンデモ話”は、笑い話でありながらも決して軽くはない。



今も表舞台で新しいキャリアを歩む彼女が、それでも「やりきった」と振り返れるのは、あの時間を全力で生きたからこそだろう――。

取材・文／吉沢さりぃ 撮影／齋藤周造