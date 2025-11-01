【マニアが大激論！】安さのマックvs100％国産牛のモスバーガー″究極のハンバーガー″は！？

低価格が魅力のチェーン王者マクドナルド

ファストフードの王様といえば、やはりハンバーガーだろう。’70年代から業界を牽引してきたマクドナルド、モスバーガー、ロッテリア、そして近年店舗数を急拡大させているバーガーキングの″四大チェーン″は、定番商品から新商品、季節商品まで幅広く展開し、消費者の胃袋をつかんでいる。

ハンバーガーメニューは4社で100種類をゆうに超えるが、安くて旨い「最強ハンバーガー」はどれなのか。フードアナリストの重盛高雄氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏の″外食チェーン三賢人″が激論を交わした。

――まずは王者マクドナルド。重盛さんは超定番の『ビッグマック』（480円。単品税込み価格、以下同）を評価しているそうですね。

重盛 マックは４社の中でも低価格が魅力のチェーンですが、反面、バンズが軽く、食べ応えがもう一歩という商品が多い印象があります。しかし『ビッグマック』はミドルバンズを挟んだ二段重ねで、しっかりとした食べ応えがあります。ひと口目でソースが口の中に広がり、あとからパティやバンズ、レタスの味がやってきます。レタスがボロボロこぼれて、指で拾って食べるあの″体験″も楽しみの一つだと思います。

柳生 500円以下では有力な選択肢の一つですよね。ただ、昔は夕方５時以降の″夜マック″限定で、プラス200円でパティを２倍にできたのですが、今はプラス240円もかかってしまう。『ビッグマック』を頼むなら通常品がベターです。

長浜 僕は’20年に誕生した″サムライマック″シリーズから『炙(あぶ)り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ』（570円）を推します。通常とは異なる特製バンズは食べ応えがあり、パティも肉々しくペッパーのアクセントも良い。たまご、ベーコンがより複雑な味わいを生み出していて、食べたときの満足感が高い。

重盛 レストランで出るグルメバーガーに寄せた、良い意味でマックらしくない逸品ですよね。もっと肉を欲する人には同シリーズの『炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ』（580円）がオススメです。

柳生 豪勢なメニューが続きましたが、私はあえて『チキチー（マックチキンチーズ）』を推します。サクサクのチキンパティにチェダーチーズ、レタスも入って250円とリーズナブル。人件費・原材料費高騰の影響で、マックを含めた各社は高級路線にシフトしています。けれど、マックには安くて気軽に頼めるメニューを求めている人も多いはず。そんな人にオススメしたい。

モスバーガーは品質と完成度

――日本創業の元祖高級路線、モスバーガーはいかがでしょうか。

重盛 看板商品の『モスバーガー』（470円）がイチオシです。熱々の特製ミートソース、厚めにカットされた冷たいトマト、パティの肉汁、オニオンが舌の上で躍る。たっぷり入ったミートソースはほぼ確実に余るので、セットで頼んだポテトでディップしたり、こぼれないように注意深く包装紙を持ってすすったり、余韻も楽しめます。

柳生 私は『モスチーズバーガー』（510円）を強く推したい。チーズが入ることで、あのミートソースにコクが加わり旨さが増します。通常品との差額はわずか40円。私は絶対にチーズを入れる。

長浜 僕はモスには品質を求めて『新とびきりチーズ〜北海道チーズ〜』（690円）を推します。

――長浜さんが最も推している商品ということで、本日実物を用意しています。

柳生 実は私も紹介しようと思っていました。（かぶりついて）旨い！ 見てください、この断面を。具材がみっちり詰まっています。手に持ったときのズッシリ感も良いですね。

長浜 パティは100％国産牛使用。北海道産のゴーダ＆チェダー等を使ったブレンドチーズが実にマッチしている。品質を考えればむしろお値打ち価格と言っても過言ではないと思います。

重盛 モスといえば、『テリヤキバーガー』（460円）も欠かせないですよね。’73年発売のテリヤキ系の先駆けです。これが大ヒットしたからこそ、日本に和風バーガーが根付いたのだと思います。私はその功績に敬意を払って食べていますよ（笑）。醤油、味噌、ココアパウダー、黒すりゴマを加えた深みのあるテリヤキソース。パティ、レタス、バンズ、マヨネーズの一体感が素晴らしい傑作です。

長浜 同感です。各社からテリヤキ系のバーガーが出ていますが、完成度はモスに一日の長を感じます。

『FRIDAY』2025年11月7日号より