63歳で退職し、老齢厚生年金を繰り上げ受給。週4日ほどスーパーで働きますが年金カットされない収入は？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金受給しつつアルバイトをしたい63歳男性からの質問です。
在職老齢年金制度の計算式は次のとおりです。
基本月額（おおむね老齢厚生年金の報酬比例部分の月額）＋総報酬月額相当額（月給＋直近1年の賞与÷12）
この合計が51万円（2025年度の支給停止基準額）を超えると、老齢厚生年金が支給停止となります。法改正により、2026年4月以降は基準額が62万円に引き上げられる予定です。
▼パート勤務と社会保険加入の基準とは？
従業員数が51人以上の企業のスーパーで週4日ほど働く場合、以下の条件を全て満たすと社会保険（厚生年金・健康保険）に加入することになります。
・1週間の労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月を超える見込みがある
・月額賃金が8万8000円以上（年収約106万円以上）
・学生でない
・従業員数が51人以上の企業に勤めている
2025年6月13日に法律改正が行われ、上記のうち「月額8万8000円（年収約106万円）以上」という収入要件が撤廃されます。
改正後は次の条件を満たせば、月収が8万8000円未満でも社会保険加入となります。
・1週間の労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月を超える見込みがある
・学生でない
・従業員数が51人以上の企業に勤務
この改正は遅くとも2028年6月13日までに施行される予定です。
従業員数が50人以下の事業所でも、労使の合意があれば、
・週の労働時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月を超える見込み
・月額賃金8万8000円以上
などの条件を満たすことで、パート・アルバイトでも社会保険に加入できます。
一方で、質問者の田中さんが社会保険に加入しない働き方（例えば短期アルバイトや週の労働時間が20時間未満など）を選ぶ場合、いくら働いても老齢厚生年金は減額されません。
また、田中さんは、老齢厚生年金と同時に老齢基礎年金も繰り上げ受給をしていると思いますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外のため、在職老齢年金制度による減額はありません。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
