【ReFa限定】造形美が息づく「リファマーキスリュクスコレクション」誕生

美容ブランド『ReFa（リファ）』から、髪と心を満たす特別なコームセット「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION（リファマーキスリュクスコレクション）」が登場します。型鍛造アルミニウムによる精緻な造形美とやさしい使い心地を兼ね備えた4本セットは、まるでジュエリーのような輝きを放つ逸品。2025年11月15日（土）、ReFa GINZAにて限定発売されます。

「ReFa限定」美しく、心地よく、ととのうコーム

軽やかなアルミニウムを素材に、型鍛造で仕上げた「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION」。その滑らかで上品なフォルムは、手に取るたびに髪も心もととのうような感覚をもたらします。

1本1本の歯が中央に向かってカーブを描く「マーキス構造」により、髪への摩擦を抑えながらやさしくコーミング。繊細なデザインと機能性が融合した、まさに“造形美の結晶”といえるシリーズです♡

職人技が生み出す“型鍛造アルミニウム”の美

素材には、軽やかで扱いやすいアルミニウムを採用。型鍛造により一体成型されたフォルムは、継ぎ目がなく、均一でなめらかな表面が特徴です。

歯の先端まで丁寧に磨き上げられた仕上げは、精密で美しく、まるでアートピースのよう。手にした瞬間から、その美しさと上質な質感に惹き込まれます。

4本が織りなす「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION」

価格：110,000円（税込）

セットには、髪の長さやスタイリングに合わせて選べる4種のコームがラインナップ。

どれも髪に寄り添う設計で、上質なツヤとまとまりを叶えます。シンプルでありながら存在感のあるデザインは、大切な人へのギフトにもぴったり♪

発売日：2025年11月15日（土）

内容：ReFa MARQUISE LUXE WITH、ReFa MARQUISE LUXE TWIN、ReFa MARQUISE LUXE ARRANGE、ReFa MARQUISE LUXE DEEP の4本セット

販売：ReFa GINZA 限定販売

髪をととのえ、心を満たす。ReFa限定の特別な4本をあなたに

「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION（リファマーキスリュクスコレクション）」は、ReFaが培ってきた美の哲学とクラフトマンシップが融合した逸品。

使うたびに髪と心がととのい、毎日のケアが特別な時間へと変わります。

限定のこの4本セットは、2025年11月15日（土）よりReFa GINZAにて発売。上質な輝きとともに、自分だけの美しさを磨いてみては。