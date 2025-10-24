「パンツ姿がキレイに見えるトップス」重ね着も上手くいく「バランスが整う」デザイン

引き続きパンツはワイドが主流になりそうだから。ボリューミィな幅広パンツとのバランスから逆算して、上手く整う確信がもてたトップスをラインアップ。





きちんと感を残す「厚みのあるベスト」

ルーズなワイドパンツを正統派なムードに導くベスト。ふわふわとした素材やツイード生地など、幅広ボトムと差がつきすぎずちぐはぐしにくい、重みのある質感からセレクト。ほどよく身ごろがあるぶん、薄手のカットソーやタートルなど長そでとのレイヤードもしやすいデザイン。







肌になじむベージュのふわふわで「硬派なネイビーを愛らしく」

モールベスト／カオス（カオス表参道） ネイビーパンツ（10月下旬以降展開予定）／サクラ（インターリブ） ピアス／AKTE 3点セットリング、ブレスレット／ともにBULBS（ZUTTOHOLIC） バッグ／ルメン ミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ） インナー／スタイリスト私物

モヘアよりもラフに、ボアよりも女っぽさを残せる、ちょうどいい質感のモールニット。厚手＋淡色のほっこり感を削ぐように大きく開いたえりが、ハンサムな装いにも似合うキレとして作用。上品なイメージの色どうしのなかでなら、素材で差をつけても大人の品をそこなわない配色の妙。







【OTHER IDEA】

クラッシュデニムも都会的に仕上がるツイードの即効性

ツイードもそでのないベストで面積をせばめつつ清楚な白なら、古めかしく見えずに本格的一歩手前の仕上がりへ。







「ストール感覚で」ふわふわを添えるように

フロントが空く長めのタイプを選べば、羽織るだけで縦のラインを強化しバランスアップにも有効。







