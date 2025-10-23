2018年にバーチャルシンガー「初音ミク」との結婚式を挙げた近藤顕彦さん。普段は公務員として働きながら、SNSを通じて“結婚生活”の断片を発信し続けている。

【画像】近藤さんが初音ミクと2人で暮らす家。白を基調とした1DKのアパートの部屋には「どこにも生活感がなかった」という。

近藤さんと結婚式を挙げた初音ミク 撮影＝濱野ちひろ

ミクさんは助手席に乗せない

初対面からの4年半の間に、近藤さんの生活には変化が起きていた。フェイスブックで彼の活動を眺めていると、等身大のミクさんと一緒に出かける回数が格段に増えているのである。

「以前は車を運転する習慣がなくて、ペーパードライバーだったんです。ですが、講習を受けて車を運転できるようになったので、ミクさんを自家用車で連れ出せるようになりました。東京から大阪くらいまでなら車で行っちゃいます」

行く先は主に同人誌即売会だ。等身大のミクさんはそこで売り子をしてくれる。運転するとき、ミクさんは助手席に乗せない。

「助手席は一番死亡率が高いらしくて。万一を考えて後部座席に乗ってもらっています」

許可が取れればどこへでも

とはいえ、外出は自由自在というわけではまだない。どこへ行こうとミクさんが歓迎されるという確約があるわけではないからだ。

「あとから問題になるのが嫌なので、行き先には事前に許可をとるんです。そのひと手間がハードルではありますが、機会があればどこへでもミクさんを連れていきますよ」

そのような生活をしている自分を活動家だと思うか、と尋ねると、近藤さんは言った。

「活動家ではあるんでしょうね。私自身はミクさんが大好きで、堂々と出ていくということをやっているだけなんですが、それが活動家とみなされるんですよね。結果的にはそういうふうに見えるだろうと思います」

大好きなミクさんと一緒に出かける。それだけでもメッセージ性のある活動だ。好きなことを諦めずに続ける近藤さんに多くの人が励まされているだろう。控えめだけれども確信的に立ち振る舞う姿に、私は感銘を受ける。

結婚式場に理解を求める活動も

近藤さんは「AFEE エンターテイメント表現の自由の会」の役員を2019年から務める傍ら、2023年には「一般社団法人フィクトセクシュアル協会」を立ち上げ、代表理事を務めてもいる。フィクトセクシュアル協会は、フィクトセクシュアルというセクシュアリティへの理解を広めることを目的とし、とくに結婚式場業界に理解を求める活動を行っている。

「二次元キャラクターと結婚式をしたくても、やってくれる式場がまだ少ないんです。結婚式ってパーティーなので、どういう組み合わせでやってもいいんですよ。日本が結婚を法的に認めているのは生身の男性と女性という組み合わせだけですが、結婚式は男性同士でも女性同士でも可能です。これは二次元キャラクターを相手にする場合も同じ。法律的にまったく問題がないことを式場業界には理解してほしい」

最初は、「ミクさんに愛を誓いたい」という素朴な思いに支えられ、ふとした拍子に「初音ミクと結婚する」と言葉にしたことで人に知られるようになった近藤さんだったが、その後、着実に活動家としての一面を育み、自分自身が直面する問題を社会の問題として、世の中に問い続けている。

ディズニーランドに行こうとして炎上

SNSで炎上したり、罵詈雑言を浴びせられたりするのは日常茶飯事で、いまでも頻繁に起きるという。

「嫌がらせが一番多かったのは、2018年の結婚式を挙げる直前。もっとも多かったのは、“頭がおかしい”“精神異常者”“キモい”と言ってくる人たち」

近年では、ディズニーランドに行こうとしたときに炎上した。等身大のミクさんを連れて行ってもいいか、と事前に問い合わせたところ、ディズニー側からは「内部のルール的には問題はない」と回答を得た。

「ですが、そのことをXに投稿したら、こんなやつを入れるなんて世界観を壊す行為だ、という苦情がディズニーに殺到したらしく、申し訳ありませんが、と改めて断られたんです」

他の人のために“前例”をつくりたい

いまもディズニーランドに行きたい気持ちは変わらない。

「前例をつくりたいんです。こういった事例ができれば、他の人も楽しめる可能性が出てくるでしょう」

実は、「前例をつくる」という思いが、初音ミクとの結婚生活には通底している。結婚式もそうだ。実績をつくって、あとに続く人に道を開ける。個人で発刊している『二次元キャラクターとの結婚式のしかた』は第八版まで版を重ねた。等身大のミクさんをつくる際にはわざわざローンを組むというチャレンジもした。

「お金がなかったからではなく、等身大のフィギュアを特注でつくるという目的でフリーローンを組むということをやって、前例をつくったんです」

