親の介護は、ある日突然始まります。「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、その日は誰にでも訪れる可能性があります。いざ介護が現実になると、高額な費用や仕事との両立など、想像以上の課題に直面し、生活が一変することも少なくありません。突然訪れる「その日」に親子で困窮しないために、何を知っておくべきなのでしょうか。

まさか自分の身に…父の急な介護で一変した日常

「音楽だけじゃ食っていけない。そんなことは、とっくに分かっていました。でも、まさかこんな形で諦めることになるとは…」

そう力なく語るのは、本田達也さん（35歳・仮名）。都内の実家で父・正一さん（68歳・仮名）と2人で暮らしています。本田さんは、音楽活動の夢を追いながら、生活のために非正規社員として働き、月収25万円、手取り月19万円ほどの手取り収入を得ていました。

「親父とはお互いあまり干渉しない関係で、僕の稼ぎで家にいくらか入れる以外は自由でした。親父も年金をもらいながら悠々自適に暮らし、特に家のことで口出しをされることもありませんでした」

そんな日常が、ある日突然終わりを告げます。父・正一さんが脳梗塞で倒れたのです。幸い、一命は取り留めたものの、右半身に麻痺が残り、医師から告げられたのは「要介護4」。在宅での介護生活が始まりました。

「親父はまだ68歳です。残りの人生を施設で過ごさせるのは、どうしても考えられませんでした。僕が頑張れば、なんとかなるだろうと……」

在宅介護を決意した本田さんでしたが、すぐに厳しい現実に直面します。それは介護費用。1割負担で「月12万円」という現実です。

「正直、頭が真っ白になりました。親父の年金は月15万円ほど。僕の手取りが19万円。二人合わせても35万円弱。そこから12万円が消えるのは、あまりにも痛い」

介護が始まると、本田さんの生活はさらに追い詰められていきます。日中は仕事、帰宅すれば父の介助と家事。音楽活動に充てていた時間はなくなり、休業状態に。さらに、父の通院などで仕事を休むことも増え、収入は月15万円ほどにまで落ち込んでしまいました。

「自分の時間なんて、まったくありません。友人と会うこともなくなり、社会から取り残されていくような感覚です。誰かに相談したいと思っても、何をどう話せばいいのか……。『大変だね』と言われるだけで、何も解決しない。このままでは親父と共倒れだ、と本気で思うことがあります」

――助けてくれ！

そう言ったところで、誰も助けてくれるわけでもない……先の見えない不安と孤独のなかで、今日も一人、現実と向き合っています。

「いつか」は突然やってくる…親子で備えるべき介護の現実

親の介護が突然始まり、経済的・精神的な負担に直面する――決して珍しいことではありません。親の介護に備えるために、私たちは何を理解しておくべきでしょうか。

まず、介護費用の要となるのが介護保険制度です。65歳以上の場合、本人の合計所得金額が160万円未満であれば1割負担。本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であれば、ほかの条件により1割、または2割負担。本人の合計所得金額が220万円以上であれば、ほかの条件により、1〜3割負担になります。

介護費用が高額になった際の救済措置として「高額介護サービス費制度」があります。これは、1カ月の自己負担額が上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得によって区分されているため、いざというときのために、自身の家庭がどの区分に該当するのか、市区町村の窓口などで確認しておくことが重要です。

また、介護にかかる費用は月々のサービス利用料だけではありません。生命保険文化センターの調査によれば、住宅改修や介護用ベッドの購入などにかかる一時的な費用の平均は47.2万円、月々の費用の平均は約9.0万円。また介護費用は介護度により変わり、要介護1の場合は平均月5.4万円に対し、要介護4の場合は平均12.4万円です。

深刻なのは、介護が子の世代のキャリアに与える影響です。総務省の調査では、「介護・看護」を理由とした離職者は年間約10万人程度。本田さんのように収入が減少するだけでなく、離職によってキャリアが中断され、その後の人生設計が大きく狂ってしまうリスクもはらんでいます。

親が元気なうちに、介護が必要になったらどうしたいか、どのようなサービスを利用したいか、費用はどう分担するかを親子で話し合っておくこと。そして、公的な制度を正しく理解し、活用できる準備をしておくこと。突然訪れる「その日」に親子で立ち向かうために、今できる備えを始めることが求められています。

