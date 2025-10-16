

『２人で話そう〜キングダム原泰久×いきものがかり水野良樹』

累計１億部以上の発行部数を誇る大ヒットマンガ「キングダム」の作者、原泰久氏と、いきものがかり水野良樹によるラジオ特番『２人で話そう〜キングダム原泰久×いきものがかり水野良樹』（NHKラジオ第1 10月26日午後2時05分〜）の放送が決定した。

「キングダム」の連載開始と、いきものがかりのデビュー時期が近いこともあり、同期のような感覚だという２人。それぞれの作品のファン同士でもあり、原は、いきものがかりのライブにも何度も通っているという。10月から放送中のアニメ「キングダム」第６シリーズのオープニングテーマを、いきものがかりが手掛けていることもあり、今回２人きりでの対談が実現、２人にとって忘れられない場所だという福岡のとある居酒屋で収録が行われた。

２人の出会いや創作の原点から、クリエイティブへの向き合い方、アニメのオープニングテーマ「生きて、燦々」の制作裏話まで話題は多岐にわたり、2人だけのクローズな空間ならではの深い話が展開された。原が一時アシスタントを務めていた井上雄彦氏にかけられた「キングダム」への意外なアドバイスや、原氏のサラリーマン経験の作品への生かし方、制作過程でぶつかった大きな苦悩など・・・「キングダム」の貴重な秘話も盛りだくさん。収録予定時間を大幅に超える熱のこもったトークとなった。

オープニングテーマ「生きて、燦々」の制作にあたり、2人が事前に交わしたやり取りも明らかに。なみなみならぬ思いで水野が制作にあたった曲も番組でオンエアされる。

水野良樹メッセージ

漫画「キングダム」の連載開始と、いきものがかりのメジャーデビューはともに2006年。十数年前から友人としてのご縁がある原先生と、福岡の居酒屋さんで「そろそろ、おたがいの作品でつながりたいですね」と話し合ったのはちょうど１年前くらいだったでしょうか。いくつかの偶然も重なり、それが思いがけずこの秋、叶うことになって。作品を向き合わせるとなれば、真剣勝負。原先生から呼び出しをいただいて1対1で長時間、話し合ったことも…。そんな楽しくも緊張感ある創作の過程を、前述の福岡の居酒屋さんにもう一度二人で行って、じっくり語り直しました。ぜひお聴きください。水野良樹（いきものがかり）番組情報「２人で話そう〜キングダム原泰久×いきものがかり水野良樹」【放送予定】 10月26日(日) 午後2時05分〜2時55分 ＜ラジオ第1＞ NHKラジオ らじる★らじるにて配信有【出演】 原泰久（漫画「キングダム」作者） 水野良樹（いきものがかり）