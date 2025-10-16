季節の味覚「ずいき」を楽しもう！栄養・食べ方・芋柄との違い、家庭で作れる絶品煮物レシピも
秋が深まるころ、八百屋やスーパーで見かけるずいき。素朴ながらも煮物や酢の物など、昔から日本の食卓で親しまれてきました。
今回は、シャキシャキとした歯ごたえのずいきの魅力と、芋柄との違い、そしておうちで作れる基本のずいきレシピをご紹介します。
旬ならではの味わいをぜひ楽しんでください。
■ずいきとは？
ずいきは、里芋や八つ頭などの芋類の茎を食用にした野菜です。見た目はやや硬そうですが、加熱するとやわらかくなり、シャキシャキとした独特の食感と風味を満喫できます。秋に出回ることが多く、旬の味覚として食卓を彩ります。
■芋柄との違いは？
「ずいき」と「芋柄（いもがら）」は同じ食材ですが、呼び方や状態によって少し違いがあります。
■ずいきの魅力と食べ方は…
ずいきは調理法によって食感が大きく変わるのが魅力です。
下処理として軽く茹でると、シャキシャキとした歯ごたえに。さっぱりしただしの味付けがよく合い、冷やして食べると暑い季節にもぴったりです。
だしをたっぷり含むため、しっとりやわらかな仕上がりに。口の中でじんわりと旨み広がり、ほのかな粘りも感じられます。
コリコリ、キュッキュとした独特の食感を堪能できます。炒め煮や煮物にすると、よく味がしみ込み、ごはんのおかずやお酒のおつまみにも最適。保存が効くので常備しておくと便利です。
調理法によって「シャキシャキ」「しっとり」「コリコリ」と異なる食感を味わえるのが、ずいきならではの楽しみ方ですね。
■ずいきの栄養は？
ずいきには、体の余分な水分を排出する働きがあるカリウムや、腸内環境を整える食物繊維が豊富です。また、女性に不足しがちな鉄分やカルシウムも含まれています。普段の食事に取り入れることで、自然に栄養バランスを整えることができます。
ずいきの旬は夏から秋にかけて。店頭に並ぶ時期も限られているため、見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。また、皮の色が鮮やかでみずみずしく、茎がしなやかなものを選ぶとベストです。
■【基本をマスター】ずいきと油揚げの煮物
だし汁をたっぷり吸い込んだずいきと油揚げの組み合わせは、シンプルながらも奥深い味わいです。下ごしらえも簡単です。だしを吸ったずいきと油揚げは、ホッとするやさしい味わい。口に入れるとだしの香りが広がり、素材そのものの旨味を感じられます。
京のおばんざい ズイキ（芋がら）とお揚げさんの炊いたん〜基本の下ごしらえの仕方も解説
【材料】（2人分）
ズイキ 1束
油揚げ 1枚
だし汁 400ml
<調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 3
砂糖 大さじ 2
薄口しょうゆ 大さじ 3
塩 小さじ 1/2
【作り方】
1、ズイキは水洗いして根元の芋を切り落とし、芋は皮をむいて食べやすい大きさに切る。茎部分は鍋に入るくらいの長さに切ってたっぷりの熱湯に入れ、1〜2分ゆでて火を止める。ザルに上げて水につけ、皮をむいて長さ4cmに切る。油揚げは熱湯をかけて表面の油を落とし、食べやすい大きさに切る。
2、鍋にだし汁とズイキの芋、油揚げを入れて中火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料を加えて、芋に竹串がスッと刺さる位まで柔らかく煮る。
3、ズイキの茎を加え、3〜4分煮て火を止め、そのまま冷まして器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
＜おばんざいのおもいでばなし＞
昔は、根元にお芋のついた長いズイキが台所に立てかけてありました。最近は持ち帰りやすい長さに切られて並んでいますね。
夏のおかずのひとつに、ズイキとお揚げさんの炊いたん、ズイキのからし酢みそ和え、ズイキのゴマ酢和え、、、など、ズイキ料理がよく並んでいました。
子供の頃は、こんなんかなんわ、違うん食べたいわ〜 と、あまり好んで食べていなかったのですが、最近夏が近づくと懐かしくなってお揚げさんと炊いています。
ずいきは、素朴ながらも昔から愛されてきた日本の食材です。今回のレシピを参考に、旬の味覚をぜひ満喫してくださいね。
(豊島早苗)
