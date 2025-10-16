華やかに香る♡Wonjungyo Hairの限定スプレー「ホワイトブルームの香り」登場

韓国アイドルのような艶やかな髪へ♡大人気ヘアケアライン「Wonjungyo Hair」から、話題の「シルキーグロスヘアスプレー」に新たな香りが登場します。数量限定で発売される「ホワイトブルームの香り」は、可憐な花々とアンバーが織りなす上品なフローラルノート。仕上げのひと吹きで、ツヤも香りも叶える“理想の艶髪”を手に入れて。

Wonjungyo Hair「スプレー」から新しい香りが登場

「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、韓国の人気メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨ氏が監修するヘアケアブランド。

2025年10月31日（金）より、「シルキーグロスヘアスプレー ホワイトブルームの香り」が数量限定で全国発売されます。

ホワイトブルームは、白い花々に大人の深みを添えるアンバーをブレンドした華やかな香り。人気のスムースタイプと同じフレグランスで、香りの統一感も楽しめます。

ふわっと漂う上品な香りとともに、まるでトリートメント後のようなサラツヤ髪に導いてくれる一本です。

自然なツヤと軽やかさを叶える処方

「ウォンジョンヨ シルキーグロスヘアスプレー」は、スタイリングの仕上げにスプレーするだけで、髪全体をツヤやかにコーティング。透けるような光沢感と、なめらかな指通りをプラスします。

毛髪補修成分としてメドウフォーム－δ－ラクトンやイソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）を配合し、傷んだ髪を補修。

さらにアルガンオイル、ツバキオイル、ホホバオイルなどの天然保湿成分がうるおいを与え、ツヤとまとまりをキープします。

缶を上下に振り、髪から15～20cm離してスプレーするだけでOK。誰でも簡単に美しい仕上がりを叶えられます♪

MOTON数量限定♡ピーチジェラート香るシルクハンドクリーム登場

数量限定♡香りとツヤで魅せる特別な一本

価格：1,320円（税込）

数量限定の特別な香りは、可憐さとエレガンスを両立。思わず触れたくなるようなツヤ髪とともに、ふんわりと香りが続きます。

香り：ホワイトブルームの香り

容量：100g

取扱店舗：ウォンジョンヨ公式オンラインストア／Amazon／Qoo10／楽天／ロフト／アインズ&トルペ／アットコスメ／R.O.U／イオン／京王アートマン／ショップイン／ハンズ／プラザ／マツモトキヨシ／ヨドバシカメラ（一部店舗を除く）

Wonjungyo Hairの「スプレー」で毎日に華やぎを

香りを楽しみながら、髪に上質なツヤと軽やかさをプラスする「Wonjungyo Hair」のシルキーグロスヘアスプレー。限定のホワイトブルームの香りは、使うたびに気分まで華やかにしてくれます。

ヘアスタイリングの最後にひと吹きするだけで、特別な瞬間を演出してくれるはず。数量限定のこの機会に、ぜひチェックしてみてください♡