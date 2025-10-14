女優の広末涼子（４５）の追突事故がＴＢＳ系「オールスター後夜祭’２５秋」でのクイズのネタにされ、波紋を呼んだ。当のＴＢＳ局内でも疑問の声が出ている。

問題視されたのは、４日深夜放送の「後夜祭」でのクイズで「次のうち、時速１６５キロを出したことがないのは誰でしょう」との設問だった。解答の選択肢として「１・大谷翔平」「２・佐々木朗希」「３・伊良部秀輝」「４・広末涼子」と示された。

広末は４月、新東名高速道路で追突事故を起こした。「後夜祭」はこれをネタにして、ＭＣでタレントの高山一実は「広末さんは事故を起こした際、ジープ・グランドチェロキーで時速１６５キロを出していたと報じられています」と補足。解答者の芸人たちは苦笑いした。

すると広末サイドは声明を発表し、１６５キロ情報は一部報道からの引用にすぎず、当該事故は捜査が継続されており、ネタにするのは「極めて不適切」と批判。ＴＢＳに６日付で内容証明を送付した。「後夜祭」サイドは９日に「不適切」だったと認めて謝罪。ＴＢＳ関係者によると、ＴＶｅｒの配信も同日午後３時ごろには当該設問がカットされたという。だが、実はカットされたのは他にもあった。

同関係者の話。

「ＴＶｅｒの配信でカットしたのは１か所ではなく２か所だったんです。１６５キロの設問ともう一つの設問。テレビでの放送では『１００メートルを最も速く走るのは？』との設問もあり、解答の選択肢の一つとして『グランドチェロキー』がありました。業界用語でいう『コスった』、つまり繰り返しネタにしたわけ。ＴＶｅｒではこれもカットしていて、局内でもさすがに牋ノリが過ぎた瓩筏震篁襪気譴泙靴拭

この追突事故では同乗者が骨折し、最悪の場合、死者が出てもおかしくないケースだった。また、広末サイドは５月、広末が双極性感情障害などと診断されたと発表している。それだけに、局内ではそもそもクイズのネタにすべきではなかったとの声が出ている。