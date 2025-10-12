地区シリーズ3勝2敗で突破

米大リーグのブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地で行われたカブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利し、通算3勝2敗でナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。13日（同14日）からドジャースと対戦する。ネット上の日本ファンからはブルワーズとの対戦に戦々恐々の声が上がっている。

ブルワーズは初回に先制。2回に鈴木誠也の一発で同点に追いつかれるも、4回にボーンの本塁打で勝ち越した。投手陣は先発に守護神のメギルを起用。1回を抑えると2回から剛腕のミジオロウスキーが登板。4イニングを投げ1失点と好投した。その後は3人の継投で逃げ切った。

この試合でドジャースの次戦相手はブルワーズに決定。今季は6試合対戦し、ドジャースの0勝6敗。相性の悪さを見せていた。

レギュラーシーズンの内容を知っているネット上のファンからは「正直一番上がって欲しくない相手だったかも」「ブルワーズやりにくいですね」「ブルワーズ怖い」など畏怖のコメントが書き込まれた。一方、「RSの借りを返すチャンスや」「ドジャースはブルワーズにリベンジだ」と前向きな声も相次いでいた。