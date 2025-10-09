世阿弥『風姿花伝』に書かれていた、本物の表現を求めて書いたデビュー作――芥川賞候補作『鳥の夢の場合』創作秘話

第68回群像新人文学賞を受賞したデビュー作にして、芥川賞の候補にも選出された、駒田隼也さん『鳥の夢の場合』。独自の世界観を描き出した本作はどのようにして生み出されたのか。執筆の背景を綴ったエッセイを、「群像」2025年10月号より再編集してお届けします。

いつもの道に重なる異なる道

道を歩いているとき思いついたんで、目を閉じて歩いてみた日があった。何歩くらいまでそのまま行けるやろ、と気になったほかには理由もなしに、何の用意も要らないのだからすぐやれた。歩道は向かいからひとがきても肩をぶつけずにすれ違える程度の幅はある、車道側には並木が立ち反対にはささやかな構えの料理店が住宅と隣り合って並んでいたりする、そういう道。職場に行く途中だった。

何度か試してみて、くわしい平均をそのときとったわけでもないがたしか、七歩くらい歩くことはまあできて、けどそれ以上は不安が勝ち、十歩を越すのがむずかしかった。目を閉じるまえに周囲はよくみていて、ひとがちかくにいないこともわかっていたし、そもそもがよく見知った道だから、数歩くらい目を閉じて進んでも自分がどこにいるのかくらいはわかる。わかるのだけど、その把握にはずれがあるかもしれず、実際にずれていっているのか、いないのかを確かめるには、目を開けるほかない。不確かさに近づかれれば容易くこのそもそもが意味のない試みの中断を選んでしまい、その歩数がその道における精神の何かを量った。目を開けたら実態は、ずれているとも言えるけど、ずれていると言うほどもない認識との誤差が生まれていて、学びのある落としどころを求めるほどでもない結果の何に対してか「そうですか」と思うだけ思って、その日はあと普通に働いて帰った。

当然、目を開けていると何歩でも歩くことができた。しかしこんなわずかな動きひとつで普段とは全然異なる道に立てることは、自分にとって発見だった。これは自分の場合でこうだっただけであって、生活のそこかしこにこの道はあって、だいたいみんな何かそんなようなことをやっているのだと思う。いつも歩く道に重なっている、異なる道に立ってみること。小説を読むこと、書くこと。

小説の物真似をしてみる

小説を書くことはこの感覚と似ている。小説を書くとき、書くまえの開けた視界では、小説とはこういうものだという見当もあって、だからこういう風に書けばいいだろうという算段もある。その光景をみて確認しておきながら、しかしいざ書きはじめると、そういう視界はまずはじめになくなる。書いている最中の言葉だけがその場その場の筋道としてはたらいて、持ち込もうとたくらんでいたそれまでの視界というのは、わりと簡単にその領域からさまたげられる。やりたかったことと書いているものがずれているのかどうかもよくわからず、そもそもやりたかったことがあったかどうかすら不明になる。景色に頼れないならばと、普段自分がどんな風に身体を使ってまっすぐ歩いていたかを思い出すように、書き出してみる。

それは一種の物真似だと言える。

おなじ時期に『風姿花伝』を読んでいた。『風姿花伝』は世阿弥が能楽をずっとやってみてきた経験をもとに、これだと感じる勘所を記し残した芸能の書で、そのなかにも物学（物真似）をちゃんとやりなさいと説くような部分がある。お爺さんや女性など自分とは異なる性質のものを演じるときどうするか。鬼や神みたいな、そもそも本物があるのかどうかもみたことないゆえわからない、というものならばなおさらどうする。自分の解釈するところだと、物真似を行う者は、他者の形を自身のありように沿って取り込まなければならない。形態を似せることを基本としつつも、自分の身体、あるいは精神の面で無理しておらず、自然であることも同時に果たすような境界面でパフォーマンスをつくることが物真似では大事なんであって、そうして物真似が「真に似る」ときに、世阿弥言うところの「花」が見いだされる。花とは何か。それはわからないがたぶん何か大きな流れに自身の表現がばちっと嵌まる瞬間で、物真似であったものが、その瞬間において本物よりも本物性を魅せることだと思われる。だからその時になれば神だってそこに在り得る。

そんなら小説の物真似をしよう、というのが『鳥の夢の場合』を書くときに考えたことだった。いまから自分はこの小説を書くのだけど、それはこの小説の物真似だ、という意識からはじめた。その小説にあるものの描写をあるまま書いていって、そうすると人称のばらつきなども早々にでてきて統一したら書けない、けど書けないからといって、この小説のなかにその場面はあるはずなのだから止すのはぎこちない。だから人称はばらけたままにした。それでも小説は破綻しなかった。小説を真似ると言っても、その小説はまだ存在していない。そして言ったように、書いてる最中は「こんな風に書こう」なんて目論見は利かない。目を閉じて書き、目を開けて読み返した。それを繰り返した。

これはもとは新人賞の公募に出したもので、日の目を見るともまじめに思ってなかったから、何にも構わず自分と小説のあいだで起こる「花」のことだけ探っていた。こういうことにかまけてばかりいる人間の着ているシャツは毎日くちゃくちゃだから本当は誰かが叱りつけないとだめなんだけど、だめなことばかりでもなかった。小説は書けた。

この小説を書いている途中に飼っていた文鳥が死んだ。文鳥は飼いながらずっと何考えてるかわかんねえなと感じていて、この小説を書くより前に、一度だけこいつについて書いてみようと思い、掌編を書いていた。それが丸ごとこの小説には入っている。途中で、「入るな」と思って入れた。それまで鳥の要素なんてなく、『鳥の夢の場合』というタイトルでもなかった。けど入れてみたらすんなりと、全体が懐っこく通るのを感じた。

現実には文鳥は死んだけどこの小説のなかでは死んでいない。書いたら弔えたんやろうかなどとも頭ではそら考えた。けど、わかりませんけど、気持ちがついていかなかった。もし現実で死んでなくていまも生きていたら、この小説のなかでは実際に死ぬのを書いた気がする。そういう物真似の仕方もあり得る。しかしそうはならなかったし、今回のこの場においてはそうするのが、この世の形に自分の姿が沿っていて、自然だった。いつもケースバイケース。その時々の場合による。

デビュー作にして芥川賞候補作！ 『鳥の夢の場合』の独特な世界を貫くリズム／拍の秘密