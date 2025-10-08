秋冬リップは「うるツヤがいい」顔色が悪く見えない「血色感のあるベージュ」の選び方

知的でセンシュアルな口元をつくるベージュリップ。ただ、ときには「顔色が悪く見える」「地味になる」場合も。そのイメージを払拭する、うるおいを含んだベージュをご紹介。肌に溶け込みながら、うるんだような血色感も両立。品格と抜け感を備えた、理想の１本をピックアップ。







「着飾っている感なし」なのに品よく見える「うるおいベージュ」

うるおいを存分に帯びたベージュなら、キレイを保ちつつ落ち着いた印象を同時に獲得。気張って見えないから、ハンサム、ボーイッシュなどメンズライクな恰好ともなんなくマッチ。

左/シンガーソングライターのビリー・アイリッシュも、ベージュトーンのリップがお似合い。だぼっとしたTシャツ・シルキーなネクタイ・細ブチ眼鏡という、ハンサムで個性的な装いにきちんと感を足し算。 右/モデルのほか、コスメブランド「ロード・スキン」のディレクターの肩書きも持つヘイリー・ビーバー。辛口でスポーティな服装とシックで落ち着いたベージュ系リップが定番。







ぴったりと密着し「なめらかで均一な唇に」

ルージュ アリュール リクィッド ヴェルヴェット 202 5,940円／シャネル ソフトな質感も相まって、大人っぽく洗練された顔つきに近づける。心地よくなじみ、しなやかな唇が長時間続く。







ミラーのようにきらめくシアーな発色

プリズマ グラス 07 6,050円／アルマーニ ビューティ ヌーディなツヤに色香が漂うスキンベージュ。ふっくらとしたリップをめざせる。







地味見えしない「キレイを保てる質感」

「顔色が悪く見えない」血色感のあるベージュ