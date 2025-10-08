この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【大興奮】君の名は。の大ファンのロシア人外国人を聖地巡礼に連れて行ってみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開しました。この動画では、日本に到着したばかりのロシア人カップルに、大好きな映画『君の名は。』の聖地巡礼をサプライズでプレゼントする様子が紹介されている。



このチャンネルの「FREE RIDE」は、空港で出会った外国人を無料で観光案内し、ホテルまで送迎するという企画です。今回Jukiaが出会ったのは、モスクワから来た映像ディレクターのと撮影監督の2人。2人は日本のアニメや文化が大好きで、特に映画『君の名は。』の大ファンだと語る。



その言葉を聞いたJukiaは、当初の予定を変更し、映画の重要なシーンのモデルとなった東京の須賀神社へ二人を案内することを決意。映画で描かれた象徴的な階段に到着すると、二人は「オーマイガー！」と感激した様子を見せます。さらにJukiaは、視聴者からゲストのためにと送られてきた『君の名は。』の美術画集をプレゼント。思いがけないサプライズの連続に、二人は心からの感謝を伝えました。動画では、二人が映画のラストシーンを再現する感動的な場面も収められています。



この投稿には「また日本に来てくださいね」など、二人の再来日を願う温かいコメントが寄せられました。Jukiaの心のこもったおもてなしと、国境を越えた交流の様子は、旅の新たな楽しみ方を教えてくれるかもしれません。



