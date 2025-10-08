【中村 清志】リンガーハットが引きずる《味落ちた？》の呪縛…ロボット調理が引き金に「王将にはどうやっても勝ってこない」理由

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」といえば、コロナ禍のあおりを受け、苦境に陥った外食チェーンの代表格だ。

'21年2月期の決算では、過去最大の約87億円という赤字を計上。店舗数に関してもピーク期には約700店舗（'20年2月期末）あったのが、570店舗（'24年2月期末）まで減少し、いわゆる《大量閉店》が取り沙汰されたのは記憶に新しい。

そういった経緯から、リンガーハットは《大量閉店から奇跡の復活》を遂げたと言われているわけだが、実情はどうなのだろうか。外食業界の専門家から言わせれば、むしろ課題はまだまだ山積みだという。

【前編記事】『「大量閉店から奇跡の復活」は誇張しすぎ…《リンガーハットの収益力》がまったく上がらない理由』よりつづく。

群雄割拠、多種多様な店がしのぎを削っているラーメンチェーン業界。日本ソフト販売会社が公表している『【2025年版】ラーメンチェーンの店舗数ランキング』によれば、堂々の1位に君臨しているのが「餃子の王将」の722店舗（'25年4月）。そして「日高屋」や「幸楽苑」を抑えて、2位に位置しているのが、意外にも「リンガーハット」の552店舗だ。

だが、ランキングの順位とは裏腹に、餃子の王将とリンガーハットとの差はあまりに大きい。それは両者の業績を比較してもよくわかる。

餃子の王将を運営する王将フードサービスが今年5月に発表した'25年3月期の連結決算によれば、売上高は前期比9％増の1110億円で、過去最高を記録。前期に続き、2年連続で1000億円超えを叩き出したほか、営業利益も15年ぶりに最高を更新している。

また直近で見ても、8月直営全店売上高が95億円、既存店売上高は92億円となり、創業以来の単月最高売上を更新。もはや餃子の王将はコロナ禍から立ち直るどころか、コロナ禍前の水準をはるかに上回る好業績となっている。

一方、リンガーハットは売上高こそコロナ禍前のピーク期の水準まで戻してはいるが、【前編記事】で解説したように、直近の営業利益率は約3.6％と、良かった頃の半分以下に留まっている。お世辞にも「コロナ禍から完全に復活を遂げた」とは言いづらい状況だ。

周知の通り、リンガーハットも「長崎ちゃんぽんと言えば」で想起されるように、餃子の王将に負けないくらいの高いブランドロイヤリティを有している。にもかかわらず、なぜ完全復活に至れないのか。

フードコート出店戦略の傷はいまだ癒えず

まず第一に考えられるのが、コロナ禍に受けた傷が他社以上に相当深かったという点。その要因となったのが、リンガーハットの出店戦略だ。

リンガーハットは長きにわたって、ショッピングセンター（以下SC）のフードコートへの出店を積極的に行ってきた。もちろん、SCから出店依頼があるということは、それだけ集客力が高いブランドという証明であろう。

リンガーハット側のメリットも大きい。コンパクトな厨房面積のおかげで作業効率が高まり、ホールも共有スペースを活用できるから出店コストを抑えることができる。なにより、SCが持つ集客力を活用できるから広告宣伝費も抑えることができる。

まさにフードコートへの積極展開は良いこと尽くし――と思った矢先に起きたのがコロナ禍だった。SCに人は消え、客は来ない。餃子の王将ら他の外食チェーンはその間、テイクアウトやデリバリーなどを迅速に準備し、なんとかやり繰りしていたが、リンガーハットは麺類中心の品揃えが裏目となり、その需要を見込めなかったのである。

立地の偏在性は武器にもなるが、時として大きなリスクとなりうる。リンガーハット側も偏り過ぎた立地戦略を反省したのだろう。'25年2月期に新規出店した14店舗を見ると、そのほとんどがロードサイド店舗となっているのは、対策のひとつかもしれない。

ただ、それでも餃子の王将との差は埋められないかもしれない。忘れてはならない違い、それが「調理」方法だ。

ロボット調理導入の“弊害”

餃子の王将は、昔も今も熟練のスタッフによる「手作り調理」にこだわっている。出来立てアツアツの中華料理を提供するとともに、たとえば「料理を辛くしてほしい」「焼きを強くしてほしい」など、お客のニーズに柔軟に対応するためだ。

また、手作り調理ゆえに、各店舗ごとに味にも微妙に差異が生まれるほか、オリジナルメニューも成立する。こうした要素も餃子の王将の魅力となっていることは間違いない。

一方、リンガーハットはどうかと言えば、餃子の王将のように野菜を炒める時、大きな中華鍋を振るようなことは一切しない。具材を入れ、ボタンを押すだけで調理ができる、「自動炒め機」や「自動鍋送り機」などのいわゆる“ロボット調理”を導入している。

確かにコックレスを基本とする外食チェーンにとっては、これほど効率的な調理機器はないだろう。リンガーハットはグループ内に調理機器保全や設備メンテナンスを行う事業も有するなど、その品質は折り紙付き。なにより、ロボット調理が確立しているからこそ、前述の通り、厨房がコンパクトなフードコートへの出店も容易になったはずだ。

だが、結果として、ロボット調理には“弊害”もある。ここ最近、SNS上でよく見るのが「リンガーハット、昔より味が落ちたのでは」というコメント。野菜や小麦粉など国産食材にこだわる姿勢は変わらないし、あくまで味は主観なはず。

それでも、こうしたコメントが出るあたり、やはり消費者の間には「ロボット調理より手作りのほうは美味しいはず」という潜在意識が少なからずあるのかもしれない。まして、“炒め”という工程が肝となるちゃんぽんを主力とする以上、なおさらだ。

人手不足の上では、もはや欠かすことのできないロボット調理だが、リンガーハットの場合は、それが“呪縛”の形で足を引っ張られ続けるかもしれない。出店戦略と合わせて、これらの諸問題をどう解決し、再び成長路線を走れるかは、今後の踏ん張り次第である。

