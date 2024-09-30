過去最多９人の候補者による、15日間の自民党総裁選を制したのは石破茂元幹事長（67）だった。「ボッチ」「ケチ」と揶揄されながらも、５度目の挑戦でついに射止めた栄光の裏には、ある２つの食べ物が存在する。「一致結束、箱弁当」かつて自民党の各派閥は毎週木曜日に集まり、昼食を共にするのが慣例だった。皆で話し合いながら同じものを食べることは「団結の証」とされ、派閥文化の象徴ともいえた。今回の総裁選では派閥は解消