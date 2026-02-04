リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、2026年2月16日から商品の価格改定を行います。主力商品の「長崎ちゃんぽん」と「長崎皿うどん」は40円、ぎょうざは10円の値上げとなります。「国産野菜100％は続けてほしい」リンガーハットは、価格改定の理由を「昨今の原材料費やエネルギーコスト、物流費・人件費などの継続的な上昇は、企業努力のみで吸収できる範囲を大きく超える状況」のためと説明