Ryota¡Ö¹¥¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡×¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÁª¤Ó¤ÇÉ¬¿Ü¤Î¡ÈÂº½Å¤ÈÁêÃÌ¡É¤Î½ÅÍ×À¤òÇ®ÊÛ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²È¡¢Ryota»á¤¬¡Ö¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Û¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤7¤Ä¤ÎÊýË¡¡¿¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¤³¤³¤Ç¸«Ê¬¤±¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÁª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇRyota»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÀèÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÇº¤à¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡È¹¥¤¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Âº½Å¤äÁêÃÌ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤Î¸«È´¤Êý¡×¤ò7¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÍ¥¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Î¤ÏÎå¤Þ¤·¤ä»×¤¤¤ä¤ê¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¡È´Å¤¨¤À¤í¡É¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º¤Æñ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¹ÔÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆRyota»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«Î©À¤òµó¤²¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤°ÍÂ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡È°ì¿Í¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿ÍÆ±»Î¡É¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·òÁ´¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ÃÛ¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·²á¤®¤ë¤È´³¾Ä¤äÂ«Çû¡¢²Ì¤Æ¤ÏÉÔËþ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ìÃ×¡×¤â½ÅÍ×»ë¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤äÎø°¦¤ÎÄ¹Â³¤¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤¹¤°È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡¢µ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¡È´¶¾ð¤ÎÅÇ¤¸ý¤¬¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¡É¶ì¤·¤µ¤ò¡¢±Ô¤¯»ØÅ¦¡×¡£¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¿Í¤ò°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆÃÄê¤Î´Ø·¸¤ä¾ì½ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤«¡¢²ÈÂ²¤ò¡È¾¤»È¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢Æü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¤¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇRyota»á¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤è¤ê¡¢Âº½Å¤È¤«Âº·É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¦°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤ä´Ø·¸À¤ò¼é¤ë¥«¥®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡ÖÂÐÅù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´Ø·¸À¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿7¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢º£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ëÁê¼ê¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤äÉ×ÉØÌäÂê¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤ÜËèÆü17»þ¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¸ÂÄêÆ°²è¤âÅ¸³«Ãæ¤È¾Ò²ð¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇRyota»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÀèÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÇº¤à¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡È¹¥¤¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Âº½Å¤äÁêÃÌ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤Î¸«È´¤Êý¡×¤ò7¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÍ¥¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤Î¤ÏÎå¤Þ¤·¤ä»×¤¤¤ä¤ê¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¡È´Å¤¨¤À¤í¡É¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º¤Æñ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¹ÔÆ°¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆRyota»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«Î©À¤òµó¤²¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤°ÍÂ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡È°ì¿Í¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿ÍÆ±»Î¡É¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·òÁ´¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ÃÛ¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·²á¤®¤ë¤È´³¾Ä¤äÂ«Çû¡¢²Ì¤Æ¤ÏÉÔËþ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤Î°ìÃ×¡×¤â½ÅÍ×»ë¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤äÎø°¦¤ÎÄ¹Â³¤¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤¹¤°È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡¢µ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¡È´¶¾ð¤ÎÅÇ¤¸ý¤¬¼«Ê¬¤ËÍè¤ë¡É¶ì¤·¤µ¤ò¡¢±Ô¤¯»ØÅ¦¡×¡£¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¿Í¤ò°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆÃÄê¤Î´Ø·¸¤ä¾ì½ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤«¡¢²ÈÂ²¤ò¡È¾¤»È¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢Æü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¤¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇRyota»á¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤è¤ê¡¢Âº½Å¤È¤«Âº·É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¦°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤ä´Ø·¸À¤ò¼é¤ë¥«¥®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡ÖÂÐÅù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´Ø·¸À¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿7¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢º£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ëÁê¼ê¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤äÉ×ÉØÌäÂê¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤ÜËèÆü17»þ¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¸ÂÄêÆ°²è¤âÅ¸³«Ãæ¤È¾Ò²ð¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²ÈRyota¡Ö»î¤·¹ÔÆ°¡×¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¿Í¤ò°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
Ryota¡Ö¸ÉÆÈ´¶¤Ï¿´¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸¶°ø¡×―2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ò²òÀâ
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬»ØÅ¦¡Ö²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¤¸ÀÆ°¤ä¡ÈÌ¿Îá¡É¤ÏÍ×Ãí°Õ¡×¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó7¤Ä
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£