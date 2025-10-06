「無敵の活躍」「救世主だ」怒涛の８戦８発！驚異の日本代表FWに現地メディアから絶賛相次ぐ！「彼のおかげで…」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地10月５日に開催されたエールディビジの第８節でユトレヒトとホームで対戦。３−２で劇的な勝利を飾った。
この一戦にCFで先発した上田は圧巻のパフォーマンスを披露する。
まずは20分、見事な裏抜けでスルーパスに反応。GKをかわして冷静にゴールに流し込み、先制点を奪う。
さらに２−２で迎えた88分、ペナルティエリア内で巧みな動き出しから２点目をねじ込み、決勝点を挙げた。
オランダのメディアはこの活躍を続々と報道。『AD』は「上田は現在、フェイエノールトで無敵の活躍を見せている。この日本人選手は、ユトレヒトとの素晴らしい試合で、試合終了間際に決勝点を挙げ、チームに勝利をもたらした。上田が救世主となった」と絶賛した。
また、『DE STENTOR』は「フェイエノールトは、これまでで最高の成績を収めている上田のおかげで、タイトル獲得に向けて順調に進んでいる」と報道。『NOS』はこう評している。
「上田が２ゴールを挙げ、スターとなった。試合終了の２分前、エールディビジの得点王であるこの日本人選手は、リーグ首位チームに決勝点をもたらした」
これで怒涛の８試合８ゴール。驚異的な活躍を見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】恐ろしい決定力！上田綺世が圧巻の２ゴール
