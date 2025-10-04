格闘技大会「BreakingDown」での活躍で知られるYouTuberのノッコン寺田が2025年10月1日、公式YouTubeチャンネルに家族と自宅の庭でバーベキューをする動画を公開した。

【写真】1ヶ月の食費は驚きの80万円！ ノッコン寺田一家の仲睦まじいBBQ

ノッコンの家族は、「嫁コン」の愛称で呼ばれる妻と、長男の やまとくん、長女の にいなちゃん、双子の次男じょうくん＆次女しいなちゃん、双子の三男じんくん＆三女りいなちゃんからなる8人の大所帯だ。

「【大家族】今月の食費がヤバすぎたけど焼肉して吹っ切れた」と題した動画でノッコンは、バーベキューコンロと小さなテントを設置した自宅敷地内の屋外スペースに妻とともに登場。「うちの家計の食費がえらいことになってます」と切り出し、「大変な時こそ明るく」という考えのもと、夫婦2人でバーベキューを行うと企画の趣旨を説明した。

ノッコンによると、今月かかった家族8人分の食費はなんと80万円だという。妻が「恐ろしい。そんなにいく？ わからんわ」と愚痴ると、ノッコンは「最近すごいみんな食うじゃないですか」と、6人の子どもたちが育ち盛りであるために食費が嵩んでいると主張した。ちなみに、元ラガーマンで身長184cm・体重153kgという巨漢のノッコンだが、本人曰く「少食」だといい、エンゲル係数高騰の原因は自分ではないと弁解していた。

改めてノッコンは「食費80万円ってヤバいな…」と本音を吐露しつつも、「子どもがたくさん食べるのを抑えたくないんですよ」「俺が我慢するのはいいと思う。それは普通。子どもとか嫁コンとかが我慢するのは違うかな」「良いモノ食べさせるのが親の役目」と6児の父としてのプライドを覗かせた。

またノッコンファミリーには、国から子供手当が1か月に14万円支給されているとのこと。しかし、ノッコンは「有難いけど、やっぱ足りへんよな」「食費とか一日でめっちゃいくから」と言い、妻は「鶏肉とか1kg余裕でなくなるからな」とぼやいていた。

そんな話をしているうちに子どもたちが学校から帰宅してきた。夫婦水入らずの時間は終わりを告げ、自宅敷地内に出現したバーベキューコンロやテントを物珍しがり、皆ぞろぞろと集結。お肉を食べたり、テントの中で寝転がって宿題をしたりと、賑やかな空間へと様変わりした。

夫婦でのバーベキュー中、二人掛けの長椅子に並んで腰かけるも、大半のスペースを大柄なノッコンが占拠したため、妻が「もうちょっと端っこ座って！」と激怒するシーンがあった。ノッコンはそのことを長女のにいなちゃんに伝え「夫婦って喧嘩して実ってくものやから」とそれらしいことを言った。するとにいなちゃんは「大人はもう実ってて育ってるから、喧嘩したらあかん」と咎めた。ノッコンが「もう仲直りしてるから」と釈明するも、にいなちゃんは「もう一回。にいなが見てる時に『ごめんなさい』ってパパが言う」と謝罪を促し、仲裁に入られたノッコンと妻は思わず笑っていた。

本動画に対し、コメント欄には「家族はこれでええねん。いやこれがええねん。皆んな子供達が幸せそうで楽しそう！」「幸せいっぱいの家庭」「とっても良い動画でした 幸せな気持ちになれました」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）