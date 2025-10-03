WEST. Á´°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡ÖÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×――¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ë²»³Ú¤Ë·ü¤±¤ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É
¡¡10·î1Æü¡¢WESTꓸ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿Á´¥·¥ó¥°¥ë¤ÈÁ´¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹ç·×360¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î12Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö²»¸»53¶Ê¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Èà¤é¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ®¤µ¤â¡¢¤¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤Î±ü¹Ô¤¤ä¿Ê²½¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¡ÖÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë
――º£²ó¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇWEST.¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤´¼«¿È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¶Í»³¾È»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¶Í»³¡Ë¡§ËÜµ¤ÅÙ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é½Ð¤ë²»³Ú¤òËÍ¤é¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢WEST.¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
茺ÅÄ¿òÍµ¡Ê°Ê²¼¡¢茺ÅÄ¡Ë¡§¤·¤²¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë¤ä¤«¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤¬¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²Î»ì¤òËÍ¤é¤ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÎËÜµ¤ÅÙ¹ç¤¤¤òËè²ó´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò²Î¤¦¤¾¡×¡Ö¤³¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãæ´Ö½ßÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢Ãæ´Ö¡Ë¡§¥é¥¤¥Ö²»¸»¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£Ç®ÎÌ¤È¤«¡¢´¿À¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ì¸Ä¤Ç¤«¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
茺ÅÄ¡§¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢²»¸»¤«¤éÌÌÇò¤¤¤°¤é¤¤²½¤±¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËÜµ¤ÅÙ¹ç¤¤¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
½Å²¬Âçµ£¡Ê°Ê²¼¡¢½Å²¬¡Ë¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇ®¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê°Ê²¼¡¢¿À»³¡Ë¡§¤¹¤Ã¤´¤¤Âç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢²»³Ú¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤é¤â²Î¤¤¼êÂ¦¤È¤·¤Æ²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¿¦¶È¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í¤â¡¢´Ñ¤ë¿Í¤â¡¢Ä°¤¯¿Í¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥Ã¤È¤¯¤ë²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î²»³Ú³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£°æÎ®À±¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ¡Ë¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¾Úµò¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¡¢ËÍ¤é¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤ÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Á´Éô°ú¤»»¤·¤Æ¡¢²Î¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤ÇÅö»þ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÁ°¤âËÜµ¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¡Ö¾Úµò¡×¤«¤é²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ëWEST.¤Î²»³Ú¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
――³§¤µ¤ó¤Ï¡¢WEST.¤Î²»³Ú¤Î¶¯¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§º£11¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤²»³Ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥½¥ó¥°¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î»ì¤Î¶¯¤µ¤¬WEST.¤Î²»³Ú¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À»³¡§³Ú¶Ê¤ÎÉý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êú¤¤¤Æ¤ë¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
Æ£°æ¡§ËÍ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢EDM¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÆÃ¿§¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ãæ´Ö¡§¤ß¤ó¤Ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉý¹¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£7¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊWEST.¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤Î¶Ê¤ä¤Ã¤¿¤é¤«¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤¥Ð¥éー¥É¤ä¤Ã¤¿¤é茺¤Á¤ã¤ó¡Ê茺ÅÄ¿òÍµ¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¶Á¤¯¤·¡£7¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÂíË¾¡Ê°Ê²¼¡¢¾®Âí¡Ë¡§11Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º²¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Á³¤ÈÊª¸ì¤È¤«²Î¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤Þ¤ÀWEST.¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤¹¤¹¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¶Í»³¡§ËÍ¤Ï¡¢1¶ÊÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ö¥¢¥ó¥¸¥çー¥ä¥êー¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¤Ë²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤ÇËÜÅö¤Ë²Î»ì¤Ë°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
茺ÅÄ¡§¤à¤º¤¤¡ª¡¡ËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡£1ÈÖÄ°¤¤¤Æ¤ë¶Ê¤¬¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É――¡£
½Å²¬¡§²¶¤ä¡ª¡Ê¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ï½Å²¬¤¬ºî»ì¶Ê¤òÃ´Åö¡Ë
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½Å²¬¡§ËÍ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³¡×¡£¤³¤ì¤Ï茺ÅÄ¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É――¡£
茺ÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤³¤ì¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¡£
½Å²¬¡§²¶¤ä¡ª¡Ê¡Ö¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³¡×¤â½Å²¬¤¬ºî»ì¶Ê¤òÃ´Åö¡Ë
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½Å²¬¡§¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À»³¡§ËÍ¤Ï¡ÖPARTY MANIACS¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤ÏWEST.¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤À¤¤¤ÖÁ°¤Î¶Ê¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¹¤°¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²»³ÚÀ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£WEST.¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±þ±ç²Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤ó¤Á¤¥½¥ó¥°¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¡§ËÍ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¡£¡ÒÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¿¡ÊÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¤¤¡Ë¡Ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ»É¤µ¤ë¤Î¤È¡¢¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤â¤¹¤°³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ä¤·¡£¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ê¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Âí¡§Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤Ï¡¢¡ÖRainbow Chaser¡×¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤óÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎWEST.¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤ÎÇ®¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦É½¾ð¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ´Ö¡§ËÍ¤Ï¡ÖWe are WEST!!!!!!!¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢WEST.¤Î¶õµ¤´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÂÔ¤Ä¿Í¤Ø¡É――ßÀÅÄ¤¬¸ì¤ë¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ÎÎÏ
――¤Þ¤ÀWEST.¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Àè¤Û¤É³§¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë²»³ÚÀ¤¬¤È¤Æ¤âÉý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¡û¡û¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅú¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¤·¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
茺ÅÄ¡§²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
½Å²¬¡§¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
茺ÅÄ¡§¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
½Å²¬¡§²¶¤Ê～¡£
茺ÅÄ¡§ËÍ¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤Ç¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤·¤²¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤« ¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¿¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤µ¡¡Not yet¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤¬¡¢·è¤á¤º¤ËÆÍ¤ÃÁö¤êÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È²Î¤¦¤¿¤á¤Î²¿¤«¤ò·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Å²¬¡§º£²ó¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Öº£Æü¤â¡Ê7¿Í¤Ç¡ËÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡á¾¾ËÜ´¦»Î¡Ë