テーブルとドレッサーを掛け合わせた【萩原】の2WAY仕様のコスメテーブルがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ひとり暮らしにちょうどいい2WAY仕様のコスメテーブル【萩原】のドレッサーがAmazonに登場!
萩原のドレッサーは、テーブルとドレッサーの機能を掛け合わせた2WAY仕様のコスメテーブル。センター・サイド・オープン・トレイ収納を含む5つの収納機能を集約し、メイク道具からノートPC、ボトル類まで多様なアイテムをすっきりと収められる設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
センター収納は高さ約10.5センチメートルまで対応し、ミラー手前にはメイク中に便利なちょい置きスペースを配置。サイド収納は高さ約17.5センチメートルまでの容器に対応し、スライドレール付きでスムーズな開閉が可能。トレイ収納は前後どちらからでも引き出せ、取り外しや上下入れ替えもできるため、収納物に合わせたカスタマイズが可能となっている。
→【アイテム詳細を見る】
天板を持ち上げるだけで鏡が手前に移動し、わずか3ステップで調整が完了する。天板と引き出しの間には隙間を設け、手をはさみにくい安全設計も施されている。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトなサイズ感で、ひとり暮らしの部屋にも圧迫感なく設置可能。水分や汚れは乾いた布でサッと拭くだけでお手入れも簡単。ベッドサイドに置けばナイトテーブルとしても活用でき、スタンドライトやスマートフォンの充電にも便利。
収納力と機能性を一台に凝縮した、暮らしに寄り添うコスメテーブル。
ひとり暮らしにちょうどいい2WAY仕様のコスメテーブル【萩原】のドレッサーがAmazonに登場!
萩原のドレッサーは、テーブルとドレッサーの機能を掛け合わせた2WAY仕様のコスメテーブル。センター・サイド・オープン・トレイ収納を含む5つの収納機能を集約し、メイク道具からノートPC、ボトル類まで多様なアイテムをすっきりと収められる設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
センター収納は高さ約10.5センチメートルまで対応し、ミラー手前にはメイク中に便利なちょい置きスペースを配置。サイド収納は高さ約17.5センチメートルまでの容器に対応し、スライドレール付きでスムーズな開閉が可能。トレイ収納は前後どちらからでも引き出せ、取り外しや上下入れ替えもできるため、収納物に合わせたカスタマイズが可能となっている。
→【アイテム詳細を見る】
天板を持ち上げるだけで鏡が手前に移動し、わずか3ステップで調整が完了する。天板と引き出しの間には隙間を設け、手をはさみにくい安全設計も施されている。
→【アイテム詳細を見る】
コンパクトなサイズ感で、ひとり暮らしの部屋にも圧迫感なく設置可能。水分や汚れは乾いた布でサッと拭くだけでお手入れも簡単。ベッドサイドに置けばナイトテーブルとしても活用でき、スタンドライトやスマートフォンの充電にも便利。
収納力と機能性を一台に凝縮した、暮らしに寄り添うコスメテーブル。