ESPNが中継も…大谷のHR直前に別番組に切り替わった

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が放った189キロ爆速アーチを“見逃した”ファンが続出した。30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦。ESPNで中継されたが、大谷の第1打席中に中継画面が別番組に切り替わるアクシデントが発生し、ファンからは「MLB、MLBTV、ESPNは球界の恥さらしだ」と批判の声が並んだ。

ESPNではESPN1とESPN2でポストシーズンを放送。1では直前まで行われていたヤンキース-レッドソックスの試合が長引いており、ドジャース戦は2でスタート。しかし初回の大谷の打席、先発右腕のグリーンが3球目を投げ終わったところで中継が切り替わった。大谷は4球目を本塁打にしたが、その場面がリアルタイムで映し出されずSNSは大荒れとなった。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」のジェフ・スペイゲル記者は、自身のX（旧ツイッター）で「（MLBにとって）ESPNは恥さらしだ。第1試合が長引いた為、（ドジャースの試合は）ESPN2で中継していたのだが、『誇張無しに』オオタニが本塁打を打つ数秒前にWNBAカウントダウン（女子バスケ・ハイライト）に切り替わったのだ」と投稿した。

ファンからも「今年で解約する」「ESPNは酷すぎる」「イニングが終了するまで待てよ!!」「ああ。そうだ。私たちはオオタニの本塁打を見逃したのだ」「テレビの前で叫んだ」「そういう理由だったのか、、ESPNさんさぁ」などと、不満の声が殺到していた。

大谷は「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席でグリーンのフォーシームを捉え右翼席に弾丸アーチ。打球初速117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の一撃は、ドジャースに流れを引き寄せる一発となった。（Full-Count編集部）