ILLITがユニクロと初共演♪ ふわふわニット「スフレヤーン」に注目

ユニクロは、5人組ガールグループILLIT（アイリット）を起用した新WEB CMを9月29日（月）より公開しました。ILLITのメンバー全員が着用するのは、糸も編み方もユニクロが独自開発した「スフレヤーン」ニット。チクチクしにくく、ふわっと軽やかな着心地が魅力のアイテムです。今回のキャンペーンではグループ・ソロのグラフィック公開や店内放送、TikTok企画まで幅広く展開。ILLITとユニクロが描く特別な秋冬キャンペーンに注目です♡

ILLITが魅せる♪ スフレヤーンの新CM

新WEB CM「ふにっ、ふわっ スフレヤーン」では、ILLITのメンバーがそれぞれのセリフで素材の魅力を表現。

MOKAさんの「ふにっ」、MINJUさんの「ふわっ」、さらにIROHAさんとYUNAHさんによる韓国語の「푹신（プクシン）」が加わり、耳に残る印象的な仕上がりに。

ラストはWONHEEさんの「ふにっ、ふわっ 푹신」で締めくくられ、メンバー全員の抱きしめるポーズでスフレヤーンの心地よさを伝えています♪

全員の個性が光る！着用アイテム一覧

YUNAHさん：スフレヤーンショートカーディガン（オフホワイト）

MINJUさん：スフレヤーンショートカーディガン（ベージュ）

MOKAさん：スフレヤーンクルーネックセーター（オフホワイト）

WONHEEさん：スフレヤーンクルーネックセーター（ブルー）

IROHAさん：スフレヤーンモックネックセーター（オフホワイト／新商品）

今回のグラフィック公開では、メンバーそれぞれが「スフレヤーン」シリーズを着用。価格は全て3,990円（税込）で、豊富なカラー展開も魅力です。

それぞれのアイテムは、ふわっとした柔らかさと軽やかさが魅力。サイズ展開も幅広く、自分らしいコーディネートが楽しめます。

キャンペーンは店舗・SNSでも展開

9月29日（月）からは全国のユニクロ店舗でWEB CMが放映され、10月6日（月）からはILLIT全員が出演する店内放送もスタート予定。

またTikTokでは「スフレヤーン紹介チャレンジ」が実施され、メンバーがどのように紹介してくれるか期待が高まります。

さらにメリノウールやカシミヤニットを着用したグラフィックも同時公開。秋冬のファッションを彩る多彩なラインナップに注目です。

ILLITとユニクロが贈る秋冬の特別体験♡

ILLITとユニクロが織りなす今回のキャンペーンは、ニットの心地よさとメンバーの魅力を最大限に引き出した特別な企画です。

ふわっと軽くて暖かい「スフレヤーン」ニットは、肌にやさしく秋冬のスタイリングを華やかに彩ります。

店舗・オンライン・SNSと多角的に展開されるこのキャンペーンで、ぜひあなたもお気に入りの1着を見つけて、ILLITのように自由に楽しんでみませんか？