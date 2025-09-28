どんな服にも合わせやすい「着回しの利くワンピース」何回着ても「また同じに見えない」デザイン

着回し方に幅が出る「二面性のある１枚」

どんな小物を合わせるかで行き先を変えられる、ごくシンプルなワンピース。変化のつくフレキシブルな形なら、よりシーンをわきまえた装いへと着地。







「普通に着ても単純に見えない」羽織れるリネンシャツ

黒リネンシャツワンピース／コキュカ（ザ ストア バイシー 代官山店） ほがらかなリネンをモードに傾ける長めの着丈。素材特有のシワ感がありながらも気品をまとえる、微光沢な黒。素材自体に表情があるから、１枚でさらっと着るだけでさまになり、ボタンを上まできちんと閉めることで、ルーズなシルエットも知的に好転。







「360度抜かりなくキレイ」前後で異なるネックライン

ブラウンカップインノースリーブワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan新宿店） フロントはやさしげなUネック、バッグは鋭く深いVのカッティングデザイン。羽織りの有無や仕込むインナー次第で自在に見え方を変えることが可能。太ストラップでフィット感のある厚手のジャージー素材。１枚でも安心感のあるカップつきドレス。







（アイテムのプライスや着回し実例の詳細）

