STARTO社、中島健人の台湾ライブで日本人来場者の“偽造”発覚を報告 「人生に取り返しのつかない深刻な影響」注意呼びかけ
STARTO ENTERTAINMENTは25日、Xのリーガル公式アカウントにて、中島健人が9月14日に台湾で開催したライブ会場で、偽造の書類を所持していた日本人の来場者が確認されたと報告した。
【報告文】中島健人のライブで“偽造”発覚か…注意喚起（全文）
文書で「ファンの皆さまへのご注意とお願い」と題し、同ライブ会場で「日本人来場者が偽造した現地の公的書類（居留証）を所持していたことが発覚し現地警察に連行されるという事案が確認されました」と説明。重大な犯罪行為とし、「現地報道でも大きく取り上げられました」と伝えた。
続けて「このような違法行為は、タレントやファン全体に深い失望を与えるだけでなく、行為者本人の人生に取り返しのつかない深刻な影響を及ぼします」と強調。「加えて、そのような違法行為が海外で行われた場合には、今後の海外公演開催の妨げになる可能性があるばかりか、国際的な信用問題にまで発展しかねず、断じて許されるものではありません」とした。
改めて、チケット購入や会場入場は“正規”の方法で利用すること、本人確認証明書の携行などを伝え、「公演を安全安心にお楽しみいただくため、主催者からの案内・ルールを事前に必ずご確認ください」と呼びかけ。
最後に「ファンの皆さまにおかれましては、ご自身の将来とタレントの活動を守るために、ルールやマナーを守りながら、引き続き温かいご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
【報告文】中島健人のライブで“偽造”発覚か…注意喚起（全文）
文書で「ファンの皆さまへのご注意とお願い」と題し、同ライブ会場で「日本人来場者が偽造した現地の公的書類（居留証）を所持していたことが発覚し現地警察に連行されるという事案が確認されました」と説明。重大な犯罪行為とし、「現地報道でも大きく取り上げられました」と伝えた。
改めて、チケット購入や会場入場は“正規”の方法で利用すること、本人確認証明書の携行などを伝え、「公演を安全安心にお楽しみいただくため、主催者からの案内・ルールを事前に必ずご確認ください」と呼びかけ。
最後に「ファンの皆さまにおかれましては、ご自身の将来とタレントの活動を守るために、ルールやマナーを守りながら、引き続き温かいご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。