リモワからブランド初のレザーバッグコレクション「GROOVE」登場。日常に溶け込むアイコンの進化
ドイツ発のラゲージブランド RIMOWA（リモワ）が、ブランド初となるレザーバッグコレクション「GROOVE（グルーヴ）」を発表しました。スーツケースの代名詞ともいえるアルミニウムボディの“溝（グルーヴ）”をモチーフに、シンプルなフォルムと上質なレザーで再解釈した新たなラインです 。
クロスボディバッグ（スモール）価格:18万400円（税込）/Courtesy of RIMOWA
コレクションの中心となるのはクロスボディバッグ。ユニセックスなスタイルで、ラージタイプはシルバー、ブラックの2色展開、スモールタイプは5色のカラー展開を同時に発表しました。なかでも注目は、これまでのRIMOWAのカラーパレットになかった「PINK」。サーモンでもベビーでもない、柔らかさと品を兼ね備えたニュートラルなトーンは、年齢やジェンダーを超えて幅広い層に受け入れられそう。
手前）クロスボディバッグ（スモール）価格:18万400円（税込）
奥）クロスボディバッグ（ラージ）価格:26万6,200円（税込）
Courtesy of RIMOWA
クロスボディバッグ（スモール）のカラー展開。
（手前から、シルバー、ピンク、バーガンディ、グリーン、ブラック）
Courtesy of RIMOWA
また、日常使いを意識したトートバッグやホーボーバッグも登場。どちらもスーツケースに装着できる仕様となっており、旅と都市生活を自在に横断するRIMOWAらしい機能美を備えています。レザーという新たな素材に挑戦しながらも、ブランドDNAである“グルーヴ”を随所に刻むデザインには、ドイツブランドならではの精緻なクラフツマンシップが息づきます。
ショッピングバッグ 価格：32万3,400円（税込）/Courtesy of RIMOWA
ホーボーバッグ 価格：30万4,700円（税込）/Courtesy of RIMOWA
これまで「旅の相棒」として世界中で愛されてきたRIMOWAが、日常のライフスタイルに踏み込むことで広げる新たな可能性。ファッションの文脈においても、バッグという最も身近なカテゴリーでその存在感を再定義する試みは大きな注目を集めそうです。
お問い合わせ：
リモワ クライアントサービス
Tel 03-6733-9850
