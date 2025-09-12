“こってり”一筋、多くのラーメンファンを虜にしてきた人気チェーン『天下一品』。その代名詞とも言える濃厚なスープに、あってはならない異物が混入していたことが発覚した。全国紙記者が解説する。

【写真】異物混入事案発覚 「天下一品」新京極三条店の現在の様子

「8月24日にFC（フランチャイズ）店である『新京極三条店』で20代の女性に提供した『こってりラーメン』の中に、体長およそ1センチほどのゴキブリの死骸が混入していました。

その後の9月8日、『天下一品』の運営会社である天一食品商事の公式サイトに『異物混入に関するお詫びとご報告』と題された文書が掲載されました。そのなかで、同店と、FC契約のオーナーが同じ『河原町三条店』の営業を停止したこと、専門業者による害虫駆除、保健所の指導のもと、原因を調査し、衛生管理体制を見直すことなどが報告されていました」

取材班が「新京極三条店」へ向かうと、シャッターは固く閉ざされ、店内の様子を窺い知ることはできなかった。普段は、国内外の観光客や、近隣の商店街で働く人々で賑わいを見せていたという。商店街で働く女性は、驚きを隠せない様子でこう話す。

「ニュースで見て初めて知りました。そんなことがあったなんて……。特に商店街で噂になっていたわけではないので、本当にびっくりです。行列ができるほどではなかったですが、いつもお客さんが入っている人気のお店でしたから、残念ですね」

現場はラーメン激戦区

地元の人々からも愛されてきた一杯に、なぜ害虫が紛れ込んでしまったのか。かつて、『天下一品』のスープを運ぶ仕事に携わっていたという元トラック運転手は、その仕組みをこう明かす。

「『天下一品』のスープは、滋賀県大津市にある工場で一括して作られ、真空パックの冷凍状態で各店舗に運ばれるんです。店舗ではそれを温めて提供する。だから、一般的なお店のように店でイチからスープを作るよりも、虫などの異物が混入するリスクは格段に低いはず。

それでも今回のような虫が入ったとなると、店舗での調理工程か、あるいは別のどこかの段階で起きてしまったとしか考えられません」

京都は、老舗の『新福菜館』や『本家 第一旭』をはじめ、数多くの名店がひしめく全国屈指のラーメン激戦区。

「京都のラーメンファンは舌が肥えていますからね。衛生問題はブランドイメージに直結する。今回のニュースは『天一』にとって本当に痛いと思いますよ」（前出・元トラック運転手）

「店舗内での混入の可能性が高い」保健所が調査

運営元の天一食品商事株式会社に、混入経路について問い合わせると、次のような回答があった。

「当該店舗では、大津市内にあるフランチャイズ本部からスープの提供を受けております。保健所による調査の結果、店舗内での混入の可能性が高いとの見解をいただきました。

我々としては、保健所からの指導に基づき、店舗設備の徹底的な洗浄消毒、害虫駆除の実施、そして従業員への衛生管理教育を改めて徹底し、信頼回復に全力を尽くしてまいります」

現在、保健所は問題が起きたFC店以外の店舗にも調査対象を拡大。京都市内にある『天下一品』約20店舗を対象に立ち入り調査に入ったという。

今年の1月には牛丼チェーン大手『すき家』の鳥取県内の店舗で、味噌汁にネズミの死骸が混入する事態が発生し、全店舗で一時閉店措置が取られるなど、食の安全に対する消費者の目は、年々厳しさを増している。静まり返った「新京極三条店」に、再び活気が戻る日は来るのだろうか。