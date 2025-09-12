米外為市場サマリー：米利下げ観測強まり一時１４６円９９銭まで軟化
１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２１銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７５銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安だった。
この日に発表された８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は、前月比で０．４％と７月の０．２％から加速し、これを受けてドル円相場は一時１４８円１７銭まで上伸した。ただ、食品とエネルギーを除くコアの前月比の上昇率は０．３％と７月と変わらず、市場予想とも一致したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げを妨げる内容ではないとの見方が広がるとともにドルは軟化。また、前週分の米新規失業保険申請件数が約４年ぶりの高水準となり、労働市場の減速懸念が強まったこともドルの重荷となった。米長期金利が低下したことも影響し、日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いで１４６円９９銭まで下押す場面があった。一方、この日に開かれた欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会で政策金利の据え置きが決まり、ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見で利下げの休止継続を示唆したことからユーロが買われた。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３４ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。
出所：MINKABU PRESS
