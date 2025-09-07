【最新版】 令和の艶肌はこれで作れる! おすすめ艶下地4選ご紹介!

世間では相変わらず人気の艶肌ブームですが、そもそも、どうすればあのような艶肌になれるのか、不思議に思ったことはありませんか？ 艶下地と呼ばれるアイテムを使っても、理想の仕上がりにならないと諦めていませんか？艶肌は、実は簡単に手に入れられるのです！もちろん朝のスキンケアも艶肌作りにはとても大事な工程ですが、今回は数ある下地の中から実際に何十本と試し納得できた4つをご紹介します。

よく、「日焼け止めを塗ったら下地は不要ですか？」「下地を使っているので日焼け止めは塗っていません」といった声を耳にすることがありますが、日焼け止めと下地は全く別物です!

最近では日焼け止めの中に下地効果付きのアイテムもありますが、そもそも下地とはファンデーションの密着を高めてくれる役割を持ったアイテムです。

そして今では補正効果のあるもの、カラーコントロールで肌トーンをカバーしてくれるものなどがあります。

ふわっと柔らかい艶が魅力!

COSME DECORTE フローレススキングロウライザー SPF20/PA++

価格:5,500円(税込)

ほんのりピンクを帯びたベージュカラーが肌になじみ、毛穴や凹凸を目立ちにくくします。まるで光のフィルターをかけたような艶感で、肌の粗を自然にカバーしてくれる仕上がりです！

肌の内側からふんわり発光するような上品な艶が他にはなかなかない仕上がりだと思っています。

光を集める艶下地!

NARS ライトリフレクティングトーンアップヴェール SPF27/PA++

価格:6,490円(税込)

コスメデコルテのものよりほんのり黄味を感じるベージュカラーで、ある程度の赤みもカバーしてくれます。全体の肌トーンを均一にし、光でカバーしてくれるような仕上がりです。

顔を動かすたびに感じる艶が本当に自然で綺麗です!

みずみずしい艶肌ならこれ!

cle de peau BEAUTE ヴォワールルミヌ SPF38/PA+++

価格:8,250円(税込)

この中では最もさらりとしたテクスチャーで、淡いピンクカラーが肌トーンを自然に上げくすみを感じない肌に仕上げてくれます。

そして肌の粗を補正する効果が特に高く、ノイズのない上品な肌に見えます。作っていないような自然な艶感もきれいなのと、美白効果もあるのがとても魅力的な下地だと思います。

さすが韓国コスメ! 感動したプチプラ下地

Wonjungyo トーンアップベースN SPF43/PA+++

価格:1,430円(税込)

使うまで半信半疑でしたが使ってみてとても感動しました! 私はピンク(左)とパープル(右)が特に良かった印象で、伸びよく嫌なキシキシ感も全くなく本当にお値段以上だと思います。

まずピンクはナチュラルな色味で、元の肌色を大きく変えずにふわっと血色感を与え、素肌のような仕上がりになります！パープルは肌に透明感を感じる仕上がりで個人的には推しカラーです。

全部ちゃんと違うんです

秋冬にも使いやすい下地なのでぜひチェックしてみてくださいね!