よく褒められる香り「なんかいい匂いがする人」のフレグランス





男女問わずに褒められるさりげない香り

ときにはその人の印象さえ操作する、見えないからといってあなどれない「香り」の力。香水らしくない＝香りが強すぎない、香水が苦手な人にもやさしく漂うような香り。つけているとよく褒められるものは？というお題で美容通たちに調査。







万人受けする爽やかな香り

A’ddict / Solid Perfume #Naked MUSK103 メンズライクな装いの日は、ムスクやウッドセージなどさわやかな香りを選ぶことが多いです。これは体温でとかしながらなじませる練り香水でエタノールも不使用。お風呂あがりのようにふんわりナチュラルに香るところがお気に入り。（ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー）







印象に残る香り

MAJA NJIE ノーディック シダー（オードパルファム） 50mL／NOSE SHOP 「1970年代のスウェーデンの田舎町を表現しているフレグランス。ウッド調でアンバーとムスクがマイルドに広がり、どこの？と聞かれることが多く、よくほめられます」（MAKOさん・Kate Millorディレクター）







甘さを感じるウッドテイスト

パルファム Caoba／FUEGUIA 「どこの香りか教えてください！ と喫茶店で隣のお客さんに話しかけられたこともあるこの香水。インドのアンティークボックスをイメージした香りで愛用しています。値ははりますが、つけると女性からよく声をかけられるのでうれしい」（AYANAさん・ビューティライター）







美容通14人に聞いた「ふわっと香るいい匂い」

≫【全16アイテムの一覧へ】 よく褒められる香り 「ふわっといい香りがする人」が選んでいるフレグランス