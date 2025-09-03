連邦政府の建物に派遣された州兵＝６月、米ロサンゼルス/Eric Thayer/AP

（ＣＮＮ）米連邦地裁は２日、カリフォルニア州ロサンゼルスでの移民取り締まりを行う連邦捜査官の保護を目的としたトランプ政権による今夏の州兵と海兵隊の派遣は違憲との判断を示し、犯罪取り締まり目的での軍の使用を禁じた。

ただし、政権側に上訴する時間を与えるため、軍の使用を禁止する命令の執行は１２日まで保留される。

ブレイヤー判事は、ロサンゼルス周辺で強引な移民取り締まりを行う捜査員を保護するために数千人ものカリフォルニア州兵と海兵隊員を派遣したことは、１９世紀に制定された国内の治安維持に軍隊を動員することを禁じた連邦法に違反すると結論づけた。

今回の判断はトランプ政権がカリフォルニア州やイリノイ州の他の都市への州兵派遣を検討している中でのもの。

ブレイヤー氏は「ロサンゼルスはトランプ大統領とヘグセス国防長官が軍隊を派遣した最初の都市だが、最後ではない」と指摘した。

ロサンゼルス周辺では今年６月、トランプ政権の強硬な移民政策に抗議するデモが発生した。政権はデモの鎮圧に軍隊を投入し、カリフォルニア州のニューサム知事は軍の使用は違憲だとして提訴していた。

連邦地裁の判断を受けて知事室は「カリフォルニア州民はトランプ氏の米国の都市への違法な軍の展開に対する説明責任を勝ち取った」との声明を出した。

今回の連邦地裁の判断が適用されるのは同州のみとなるが、同様の訴訟が他州で起きた場合、前例となる。

調査会社ＳＳＲＳに委託して行われた７月のＣＮＮの世論調査では、国民の５９％がトランプ氏のデモ鎮圧のための州兵派遣に反対した。