5月12日、カルビー株式会社が発表した「パッケージモノクロ化」。5月25日から『ポテトチップス』や『かっぱえびせん』など計14品が“白黒デザイン”で店頭に並び始めた。【写真】「公式コラボ？」と勘違いするほど大化けした“白黒”パッケージ中東情勢の緊迫化による原材料不足が原因というが、情報解禁の直後からSNSは大荒れ。《葬儀チップスかよ》《全然おいしそうに見えない》といった、容赦のない批判的なコメントが殺到