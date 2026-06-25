ピザハットは、2026年7月16日までの期間限定で「スポーツ観戦セット」を販売中です（一部店舗を除く）。デリバリーは1000円オフ「スポーツ観戦クーポン」配布手に汗握る熱戦が次々と繰り広げられる今年の夏のスポーツ観戦シーズン、観戦のお供にぴったりのピザがお得に楽しめるセットが登場しました。テイクアウトなら、Mサイズのピザが2枚で2000円に。人気の4種類を一度に楽しめる「ピザハット・ベスト4」に、「ピザハット・マル