春夏通算39回の甲子園出場、6度の全国制覇という実績を誇り、プロ野球選手を数多く輩出してきた横浜高校。その指揮を執る村田浩明監督（39）の資質が問われる疑惑が浮上した。部員へのパワハラ疑惑と、村田氏が頼る"謎の除霊師"の存在に、ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫る。【前後編の前編】【写真】電話をかけながら素通り記者からの直撃質問にも答えなかった村田浩明監督「やっていません」と言っても信じてもら