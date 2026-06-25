Hey！Say！JUMPの山田涼介（33）が25日に放送された日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。自身の父親の職業を明かす場面があった。VTRで番組インタビューを受けた山田は「僕、山田涼介は、自分も含めて人の遅刻が物凄く許せないんですが、そこにある理由があります。その理由とは一体何でしょうか？」とスタジオにクイズを出題した。「誰かの影響」というヒントが出される中、「憧れの人に言われたかな」など