JR西日本によると、山陽新幹線は、大雨のため午後5時43分から広島駅〜博多駅間で順次運転を見合わせているという。運転再開の見込みは午後6時25分頃。ＪＲ西日本は、現地の状況により、運転再開見込み時刻は前後する可能性があるとしている。