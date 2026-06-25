6月23日、フリーアナウンサー・古舘伊知郎がYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。『W杯日本完勝！だけど本田解説に一つ言いたい。』のタイトルでアップした、ショート動画のなかでの持論が物議を醸している。「古舘さんは、まずサッカーW杯での本田圭佑氏の独特な解説が『本田節』などと言われ、おもしろがられている現状にひとしきり苦言を呈した後、W杯でしばしばカメラに抜かれる、顔面に日の丸をペイントした