この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「探偵事務所PIO」で公開された動画『【浮気調査】バッグから避妊具…ジム後のお楽しみ』が、視聴者の心を揺さぶっている。



今回カメラの前に姿を見せたのは、夫の裏切りを告発する依頼者の女性。彼女は冷静な表情を保ちながらも、「地獄に落ちてほしい。怒りを超えて怖くなってきます」と吐き出すように語った。



夫が突然ジム通いを始め、帰宅時に漂う“違和感のある匂い”。さらにはバッグから避妊具が見つかる決定的瞬間――女の勘は、真実を射抜いていた。



探偵・山田氏による尾行で、夫がジム帰りに若い女性と落ち合い、そのままラブホテルへ入っていく様子が記録される。さらに調査で判明したのは、浮気相手が夫と同じ会社に勤める契約社員だったこと。報告を受けた依頼者は「最低じゃないですか。会社のことも裏切ってるってことですよね」と怒りを隠さなかった。



驚くべきは、夫が過去にも同じ裏切りを繰り返していたことだ。依頼者は「結婚前にも一度あったのに、結局また同じことを」と肩を落とし、“ジム通い＝浮気の口実”だった可能性を強く疑った。



怒りを超えた依頼者は、「きっちり慰謝料を取る。養育費ももらって、早く離婚したい」と決意を固める。その後、義父母の前で証拠を突きつける場面では、義父が激怒し、夫は涙ながらに謝罪。しかし、依頼者は「泣いて謝る夫を見ても、何も感じない」と冷徹に突き放した。



最終的に、夫の両親が慰謝料と養育費の支払いを約束。依頼者は「しっかり払ってもらいました」と報告し、動画は幕を閉じる。



ジムで鍛えていたのは体ではなく、嘘を積み上げる筋肉だったのか――。裏切りの代償は、重くのしかかっている。



