徳島vs秋田 スタメン発表
[8.30 J2第28節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 33 井上聖也
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 24 高田颯也
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 19 尾崎優成
MF 20 吉岡雅和
MF 31 石田凌太郎
MF 66 土井紅貴
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
