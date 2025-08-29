キスしてこないのはなぜ？実は“あなたが本命だから”の「男性心理」
「いい雰囲気だったのに、キスされなかった…やっぱり脈なし？」
そんな風に落ち込んだ経験、ありませんか？でも実はそれ、逆に“本気のサイン”かも知れません。本命の女性に対して、男性はびっくりするくらい慎重になるんです。そこで今回は、キスを避ける男性心理について解説します。
「軽い男」に見られたくない
本気で好きな女性にこそ、男性は「遊び目的だと思われたくない」という気持ちが働きます。初期段階で急に距離を縮めてしまうと、軽い男に見られるリスクがあるからこそ、本命相手にはあえて一歩引いて慎重に行動するんです。
「タイミング」を大事にしている
本命女性とのキスは、男性にとって特別な節目。「雰囲気が完璧なときにしたい」と考えるあまり、焦らず“その瞬間”を待っているケースもあります。女性からすると「なぜ今してこないの？」とモヤモヤしますが、実は彼の中では“最高のシーン”を大事に準備しているのでしょう。
関係が壊れないか「不安」
「もし嫌がられたらどうしよう…」という不安も、あなたが本命だからこその男性心理。遊びなら気軽に踏み込めるけれど、本気の相手には失敗が怖いし、許されない。軽い気持ちじゃないからこそ、行動にブレーキがかかっているのです。
「キスをしない＝脈なし」と決めつけるのは早とちり。本気の男性ほど、慎重になってしまうものです。焦らずにその誠実さを受け止めれば、彼との距離は自然と深まっていくはずですよ。
