Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (2)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥ê¥ó¥¯¥æー£Ç <4446> ¡¡408±ß¡¡(+29±ß¡¢+7.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡££Ì£é£î£ë－£Õ¥°¥ëー¥× <4446> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£25ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢AIµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥¬´ØÏ¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯°Æ·ï¤ò¼õÃí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼õÃí¶â³Û¤ÏÌó2²¯±ß¤Ç¡¢25Ç¯8·î¤«¤é26Ç¯½©¤Ë¤«¤±¤ÆÇä¤ê¾å¤²·×¾å¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯7·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢º£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤àÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¿¥Ä¥â <6266> ¡¡2,236±ß¡¡(+145±ß¡¢+6.9¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨10°Ì¡£¥¿¥Ä¥â <6266> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤â5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÜÁ°¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤Î¹¶Àª¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥áー¥«ー¤ÎÃæ·ø¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¤Î¼õÃíÀ¸»º¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Àè¿ÊÅªµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¹âÀÇ½²½¤«¤Ä¾ÊÅÅÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ê¬Ìî¤Ç¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Åª¤ÊAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ïº£¸å¤ÎÆ±¼Ò¤Î¾¦µ¡¤ò¹â¤á¤ëÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¹âµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åê»ñ»ØÉ¸ÌÌ¤«¤é9ÇÜÂæ¤ÎPER¤Ï¿å½àÄûÀµÍ¾ÃÏ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÉðÂ¢ÀºÌ© <7220> ¡¡3,325±ß¡¡(+175±ß¡¢+5.6¡ó)
¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È <7220> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï22Æü¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡¡9¡Ë¤Ç½Ð»ñ¡¦¶¨¶ÈÀè¤Ç¤¢¤ë¥±¥Ë¥¢¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î£Á£Ò£Ã¡¡£Ò£é£ä£å¡Ê¥¢ー¥¯¥é¥¤¥É¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î2¼¡ÍøÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Î¾¼Ò¤Ï»ÈÍÑºÑ¤ßÅÅÃÓ¤òRepurpose¡ÊÌÜÅªÊÑ¹¹¡Ë¤Ë¤è¤êÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿µ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è»ñ¸»¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Æ£Å£Á£Ó£Ù <212A> ¡¡2,902±ß¡¡(+151±ß¡¢+5.5¡ó)
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー <212A> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë²ñ°÷¿ô¤¬20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£´ûÂ¸Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î·×²èÅª¤ÊÆ³Æþ¤äÁ´Å¹Åý°ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¿·µ¬Æþ²ñ»Üºö¤Ê¤É¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¿ô¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯1·î¤Ë10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ç¤Î20Ëü¿Í¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥á¥ë¥«¥ê <4385> ¡¡2,400±ß¡¡(+114±ß¡¢+5.0¡ó)
¡¡¥á¥ë¥«¥ê <4385> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï25Æü¡¢Ìó1Ç¯Á°¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿ÂæÏÑÈÇ¤Î¥á¥ë¥«¥ê¡ÊÈþÏª²ÄÍø¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬4Æü»þÅÀ¤Ç30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¿»Æ©¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿2024Ç¯8·î29Æü¤«¤éº£Ç¯6·î30Æü¤Î´Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¼è°úÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3³ä¼å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï15¡ó¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î14Æü¤«¤é8·î10Æü¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¸¡º÷¿ô¤Ç¤Ï1°Ì¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤Î¥ー¥ïー¥É¤¬¾å°Ì5¤Ä¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤òÀê¤á¤¿¡£
¢£¸Å²ÏÅÅ <5801> ¡¡8,770±ß¡¡(+289±ß¡¢+3.4¡ó)
¡¡¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È <5801> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬Á°½µËö22Æü¡¢¸Å²ÏÅÅ¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î8400±ß¤«¤é1Ëü500±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÉ¾²Á¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö1¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢AI´ØÏ¢¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´Ö¤ò·ë¤ÖÄ¹µ÷Î¥·Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷ÇÛÀþºà¤Ï»ÈÍÑ¸¶Ã±°Ì¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£26Ç¯3·î´ü¤Î²¼´ü°Ê¹ß¡¢¸Å²ÏÅÅ¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î¼ý±×¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï¸Å²ÏÅÅ¤Î27Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î610²¯±ß¤«¤é640²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢£ÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> ¡¡2,868±ß¡¡(+78±ß¡¢+2.8¡ó)
¡¡ÆüËÜÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Á°½µËö22Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿2793±ß¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢°ì»þ3000±ßÂçÂæÌÜÁ°¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¸¡ººÍÑ¥×¥íー¥Ö¥«ー¥ÉÂç¼ê¤Ç¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤¬Çä¾å¹â¤Î99¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«AIÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤ËMEMSµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿M¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬²¢À¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¿å½à¤Î¼õÃí»Ä¤ò³ÎÊÝ¤·Ãæ´üÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬¶¯¤¤¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤âÆ±¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÏÁý¼ý´ðÄ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¸»ºÀßÈ÷Áý¶¯¤ä¸¦µæ³«È¯¥³¥¹¥È¡¢¸º²Á½þµÑ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤Ï2¥±¥¿¸º±×Í½ÁÛ¤ÈÊÝ¼éÅª¡£¤·¤«¤·¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯4-6·î¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ25¡óÁý¤Î14²¯7500Ëü±ß¤ÈÂç¤¤Ê¿¤Ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿ÊÄ½Î¨¤«¤éÄÌ´ü·×²è¤ÏÁý³Û´Þ¤ß¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£´ä°æ¥³¥¹¥â <8707> ¡¡2,661±ß¡¡(+49±ß¡¢+1.9¡ó)
¡¡´ä°æ¥³¥¹¥â¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8707> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÃæ´ÖÇÛÅöÍ½Äê³Û¤Ë´Ø¤·¡¢60±ß¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°´ü¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö¤Ï20±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¢£¥Ýー¥È <7047> ¡¡2,327±ß¡¡(+37±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡¥Ýー¥È <7047> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³¿¡£Á°½µËö22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢½ÕÆüÇîÊ¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£5·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖODYSSEY800¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤Î¶¯¤¤·Ð±Ä¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡£¼èÆÀÊýË¡¤Ï»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¡£¼èÆÀ²Á³Û¤ÎÁí³Û¤Ï¡Ö1²¯±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë¡×¤Ç¡¢»þ´ü¤Ï¡Ö2025Ç¯5·î¡¢2025Ç¯8·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥Ã¥Ä <6498> ¡¡1,502±ß¡¡(+22±ß¡¢+1.5¡ó)
¡¡¥¥Ã¥Ä <6498> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ï22Æü¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¡Ö2¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1500±ß¤«¤é1800±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£27Ç¯12·î´ü¤Ë¤«¤±¤Æ2¥±¥¿¥Úー¥¹¤Î±Ä¶ÈÁý±×Î¨¤Î·ÑÂ³¤òÁÛÄê¤·¡¢ºÇ¹â±×¹¹¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯12·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï170²¯±ß¡Ê²ñ¼Ò·×²è150²¯±ß¡Ë¡¢26Ç¯12·î´ü¤Ï190²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¹ñÆâ·úÃÛÀßÈ÷»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃå¼Â¤ÊÃÍ¾å¤²ÀïÎ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤äÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÈÀÓ¤Î¸£°úÌò¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Íè´ü°Ê¹ß¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤Î²óÉü¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857> ¡¡10,880±ß¡¡(+115±ß¡¢+1.1¡ó)
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX»Ø¿ô¡Ë¤¬2.7¡ó¹â¤È4Æü¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤·25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òºÆ¤Ó¾å¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ï1Ëü1000±ßÂæ¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤âÉ½ÌÌ²½¤·¾åÃÍ¤¬¤ä¤ä½Å¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¤³¤³Ä´À°¿§¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥³ <6146> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òÂ¾ì¤Ë¥Þ¥É¤ò³«¤±¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¢¨25Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹