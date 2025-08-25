チーム最初の131試合時点での本塁打数で2位に3本差

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。9回の第5打席で松井裕樹投手から45号を放った。ナ・リーグ本塁打王のトップに並んだ一発。140年以上の歴史を誇るドジャース史をも塗り替えた。

9回1死走者なしで迎えた第5打席、松井の94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームを捉えた。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度の一発を右翼席へ叩き込み、敵地も騒然としていた。

直後にMLB公式のサラ・ラングス記者は直後に自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ドジャース球団史における最初の131試合での本塁打数」を紹介した。大谷の45号は、2019年のコーディ・ベリンジャー（現ヤンキース）、2004年のエイドリアン・ベルトレー、2001年のショーン・グリーンが持っていた「42本」に3本差をつけ、堂々のトップに立ったという。

昨季は球団新記録54本塁打を放ち、3年連続でタイトルを獲得した。今季は10試合速いペースで45号をクリアし、年間では55発ペース。果たして強力なライバルを退け、再び本塁打王となるのだろうか。（Full-Count編集部）