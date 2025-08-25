何をやっても長続きせず、だらだらしているうちに休日が終わる……。そんな私の灰色の毎日を変えたのは、「乗馬」でした！

【漫画】本編を読む

SNSで馬の漫画やイラストを発信している小村ことみ(@komurakot)さんが、書籍『馬に乗らずにいられない！続かない私、乗馬が趣味になりました』を発売した。

本作は、もともと無趣味だったという小村さんが、動物と心を通わせながらおこなうスポーツである「乗馬」に魅了されていく様子を描いた実録コミックエッセイ。乗馬へのよくある疑問を解決してくれるコラムも充実しており、「馬の特徴をとらえたイラストに癒やされる」とSNSを中心に人気を博している。

ウォーカープラスでは、書籍の一部を抜粋・編集し、著者コメントと合わせてお届けする。

今回は、初心者がそろえるべき乗馬用品とその値段について。

■乗馬の初期費用はどのくらいかかる？

お金持ちの趣味というイメージもある乗馬。その初期費用はどのくらいかかるのか、小村さんにずばり聞いてみると、「合計金額からはつい目を背けてきましたが…(笑)、私の場合、初期費用は道具と入会費用諸々で20万いかないくらいだったと思います」とのこと。コストがネックとなり悩んでいる方に向けて、「道具のレンタルなどを併用すれば、初期費用はぐっと抑えられます！」とのアドバイスもいただいた。

■乗馬用具のお手入れの注意点

小村さんが乗馬用具のお手入れで気を付けていることは、できる限り早めに汚れを落とすこと、そしてしっかり乾かすことだそう。特に、雨の日やその翌日に騎乗すると泥などの汚れがかなりつくため、見た目がよくないだけでなく、本革製品は傷む原因にもなってしまう。「あとは…一見あまり汚れていなさそうなグローブに、強烈に馬のにおいがついていたりするので気を付けてください！(笑)」

■「初心者必須の5つの道具」のほか買い足したもの

漫画内で紹介されていた「5つの道具」のほか、買い足した道具についてもうかがった。「始めて3カ月目くらいの時に鞭や拍車を買い足しました！また、3年目に入ってから馬の脚のプロテクターを買いました。漫画では馬が身に着けるものは買わなくてOK…としましたが、ほかの道具に比べて安価だったので手を出してみました。“マイ鞍”は…まだまだ先になりそうです(笑)」

『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』


取材・文＝川合莉穂

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。